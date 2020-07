PALAZZO MORONI

PADOVA Le proposte sono state tre. Finalizzate tutte a trovare un'intesa in vista dell'uscita di Arturo Lorenzoni dall'amministrazione. Il numero due di Palazzo Moroni domenica ha incontrato Massimo Bettin, portavoce del sindaco Giordani, proponendogli il tris di ipotesi con l'obiettivo di mantenere gli equilibri attuali in giunta anche quando uscirà dal Municipio. Il primo cittadino pare non abbia ancora risposto e quindi il professore di Economia dell'energia, nel frattempo sceso in campo nella sfida per le regionali, attende prima di rassegnare le dimissioni.

L'antefatto è che Giordani e Bettin avrebbero individuato in Andrea Micalizzi il nuovo vicesindaco, e in Andrea Ragona, presidente di BusItalia, l'assessore a cui affidare le deleghe di Lorenzoni. Ma le soluzioni ipotizzate da quest'ultimo sarebbero diverse. Lorenzoni gradirebbe l'entrata in giunta di Marco Piroi come assessore a Mobilità e Urbanistica (accettando Micalizzi vicesindaco). In alternativa, chiede la nomina a vicesindaco di Francesca Benciolini (attuale assessore della Lista Lorenzoni) con Ragona nuovo assessore. Non scarta, però, la possibilità di individuare tra i nomi della rosa già proposta da Coalizione un'alternativa a Ragona, che potrebbe essere Giulia Bonomini. Lorenzoni ha ribadito la disponibilità a trovare un'intesa, che però dovrà tenere conto del 23% di consensi da lui incassati al primo turno.

Ieri, intanto, Lorenzoni, ha affidato a una nota le sue riflessioni. «Ringrazio Giordani per la manifestazione di stima e per il suo pieno supporto alla mia corsa in Regione. Io a breve lascio l'amministrazione, perché sento la necessità di un impegno a tempo pieno nella campagna elettorale, ma rimane inalterata la mia responsabilità politica verso il gruppo che guida la città. Gli ho suggerito tre opzioni per assicurare la continuità del lavoro svolto da me finora e la conservazione degli equilibri che hanno portato ad amministrare la città fino ad oggi, secondo quanto sancito dall'accordo di apparentamento firmato prima del ballottaggio del 2017. Le opzioni che ho suggerito sono diverse, ma tutte rispettose delle competenze e delle appartenenze, per tutelare il percorso fatto. Nel massimo spirito di collaborazione, ho naturalmente indicato anche una figura presente nella rosa proposta da Coalizione. La scelta è sua, ma sono certo che vorrà tenere conto delle mie indicazioni, per il bene della città».

Intanto Marco Carrai, leader di Orizzonti che aveva firmato l'apparentamento, ha osservato: «Riguardo all'affermazione del sindaco, che nessun accordo scritto sarebbe stato stipulato sulla composizione della giunta, ricordo che l'intesa è insita nell'apparentamento firmato, con cui abbiamo deciso insieme che Arturo avesse la piena libertà di nominare gli assessori espressione delle 2 liste che lo avevano sostenuto. Rammento a Giordani, e al suo tuttofare, che pacta sunt servanda (i patti devono essere osservati, ndr). Lorenzoni è leader della coalizione regionale di centrosinistra: deve dare un parere su chi lo sostituirà».

