Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PALAZZO MORONIPADOVA La sfida è grande: organizzare il lavoro agile trasformandolo da emergenziale in strutturale. Il Comune di Padova studia l'organizzazione in vista dei prossimi anni, quando la pandemia sarà superata ma intanto avrà cambiato per sempre il nostro modo di vivere. Un esempio arriva proprio dallo smart working: fino a febbraio 2020 era un'opzione quasi sconosciuta per le pubbliche amministrazioni e per la maggior parte...