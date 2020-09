PALAZZO MORONI

PADOVA La notizia dell'albero caduto a Voltabarozzo ha creato non poca apprensione ieri a palazzo Moroni. Nonostante due giovani siano finiti al pronto soccorso, in Comune si è tirato un sospiro di sollievo solo dopo che si è saputo che le loro condizioni non erano gravi.

La giunta Giordani torna a insistere sulla necessità di monitorare costantemente tutti gli alberi presenti in città. A ricostruire ciò che è successo è stata l'assessore al Verde pubblico Chiara Gallani. «Nel pomeriggio è stato segnalato un pioppo caduto al parco dei Faggi. Sul posto è subito intervenuta la Polizia locale, che ha chiuso il parco ha spiegato Gallani - L'albero presentava problemi alle radici, molto difficili da accertare con normali monitoraggi. Nelle prossime ore e nei prossimi giorni verranno svolti tutti gli accertamenti per poter definire precisamente che cosa ha causato lo schianto. Il parco rimarrà chiuso fino alla sua completa messa in sicurezza».

«L'area verde, appunto, è chiusa e resterà chiusa finché non avremo chiara la situazione ha aggiunto l'esponente di Coalizione Civica - Domani mattina con i tecnici sarò sul posto per fare tutte le valutazioni. È necessario guardare con attenzione e monitorare attentamente. Al dispiacere si aggiunge il sollievo che nessuno, fortunatamente, si sia fatto male in maniera grave. Ho avuto modo di sentire telefonicamente i due ragazzi e mi hanno assicurato che stanno bene».

E proprio sui feriti, ieri sera a palazzo Moroni si è aperto un piccolo giallo. Che poi si è risolto rapidamente. Inizialmente, infatti, i due ragazzi che si sono fatti visitare al Pronto soccorso, non risultavano al Comune. Poi è stata fatta un po' di chiarezza. «Al momento dello schianto ha precisato l'assessore alla Sicurezza Diego Bonavina - sul posto erano presenti alcuni ragazzi e dei tecnici del settore Verde. Alcuni rami, cadendo, hanno provocato delle escoriazioni molto lievi ad un ragazzo e a una ragazza. Quando sono arrivati sul posto, gli agenti della Polizia municipale hanno chiesto ad entrambi se volevano che fosse chiamata un'ambulanza oppure se dovesse intervenire un medico. I due ragazzi, però, hanno risposto negativamente a tutte e due le proposte. Tra le altre cose, a noi non risulta neppure che si siano rivolti al Pronto soccorso».

«Evidentemente ha detto ancora l'esponente della lista Giordani dopo aver lasciato il parco, hanno cambiato idea e hanno ritenuto opportuno fasi visitare. Questo, però, a noi non è stato comunicato». Naturalmente episodi di questo tipo, possono avere anche dei risvolti economici, come una richiesta di risarcimento da parte di chi è rimasto ferito o ha subìto dei danni. «Da questo punto di vista siamo piuttosto tranquilli ha concluso Bonavina - anche per queste cose, l'amministrazione è coperta dall'assicurazione».

All'interno dei parchi cittadini sono presenti oltre 30.000 alberi e il numero delle specie arboree classificate supera quota 100. Le piante più presenti sono il tiglio, l'albero di Giuda, il platano, il frassino, il pioppo e le conifere. Per conoscere con precisione il patrimonio arboreo urbano il settore Lavori pubblici utilizza uno strumento, l'inventario delle alberature, grazie al quale è possibile monitorare in termini numerici, di specie e varietà, posizione geografica e stato di salute, gli alberi della città, agevolandone la gestione, manutenzione, tutela e valorizzazione. Il sistema di catalogazione degli alberi pubblici avviene attraverso l'utilizzo sistema informativo geografico collegato ad un database con il quale è possibile ottenere la posizione reale delle piante.

Alberto Rodighiero

