PADOVA L'Imu va pagata entro la settima prossima, ma il Comune annuncia la linea morbida nei confronti di chi, a causa della crisi, sarà costretto ad onorare il tributo in ritardo. E gli alberghi, non dovranno mettere mano al portafogli.

«La prima rata è confermata al 16 giugno ha annunciato ieri l'assessore ai tributi Antonio Bressa - in assenza di previsioni diverse da parte di Governo e Parlamento, abbiamo deciso di muoverci in questa direzione. In ogni caso le famiglie non devono pagare l'Imu sulla prima casa e quindi sono al riparo da questo possibile esborso, mentre per quanto riguarda le attività economiche, pensiamo in particolare alle più piccole come quelle del commercio al dettaglio, per la maggior parte non sono in possesso dell'immobile in cui esercitano l'attività, quindi non devono pagare nulla. Inoltre l'intervento del Governo sul credito di imposta per gli affitti commerciali va in qualche modo a copertura anche dei proprietari degli immobili perché dal momento che il pagamento dell'affitto viene sostenuto con il credito d'imposta, a cascata i proprietari dei locali possono avere le risorse per il pagamento dell'Imu».

«A questo si aggiunge l'intervento che invece esclude proprio dal pagamento della prima rata del tributo ha continuato - le strutture ricettive dove invece la gestione dell'attività coincide con la proprietà dell'immobile».

«Capiamo che, in ogni caso, a prescindere da tutto questo, delle difficoltà possano comunque esserci per i soggetti tenuti a versare l'imposta - ha detto ancora l'assessore - E in questo caso ci viene incontro lo strumento del ravvedimento operoso così come è stato reso particolarmente favorevole per il contribuente dal Governo. Infatti chi è in difficoltà nel pagamento, o decidesse di tenere la liquidità per altre urgenze, può avvalersi della possibilità di saldare dopo la scadenza con una maggiorazione esigua, che inizialmente, nei primi 15 giorni, è solo dello 0,1% ed arriva al massimo al 5% superati i due anni e prima in ogni caso che sopraggiunga un avviso di accertamento».

«Dopodiché, di fronte a casi specifici particolarmente gravi ha concluso - il settore Tributi è anche a disposizione per concordare piani di rientro condivisi perché, infatti, lì dove c'è buona fede, c'è tutta la volontà di accompagnare il contribuente mettendolo nelle migliori condizioni per saldare il dovuto».

