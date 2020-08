PALAZZO MORONI

PADOVA Il Comune stanzia 424 mila euro in favore degli asili privati che sono stati costretti a chiudere i battenti a causa del Covid 19. Martedì, infatti, l'assessore alle Politiche scolastiche Cristina Piva ha fatto approvare in giunta una delibera con cui si da il via libera allo stanziamento. «In teoria, non si tratta di un atto dovuto dal momento che non siamo tenuti a dare contributi per un servizio non erogato ha spiegato ieri Piva detto questo, ci rendiamo perfettamente conto delle difficoltà che stanno attraversando queste realtà. I nidi e le materne convenzionate svolgono un servizio preziosissimo che, in moltissimi casi, sostituisce quello che il pubblico non è in grado di garantire». La cifra erogata, rappresenta il 50% dei fondi che, normalmente, vengono erogati per il periodo compreso tra febbraio e giugno. A beneficiare di questi fondi saranno le scuole dell'infanzia gestite dalla Fism (Federazione Italiana Scuole materne) e dalla Spes (Servizi alla Persona Educativi e Sociali). Una convenzione è stata sottoscritta anche con le parrocchie di San Clemente di Granze di Camin, San Pio X, San Michele Arcangelo, Beata Vergine della Salute e la Casa secolare delle Dimesse, nonché con Steiner Waldorf, Terra dei Piccoli, Casa delle Fate e con gli asili nido Il Mulino a Vento, Girotondo, Gatto Silvestro, Biribò, La casa delle Fate, Grisù, Samarcanda, Terra dei Piccoli.

Sempre Piva, l'altro giorno ha annunciato il nuovo pianto anti Covid che scatterà martedì prossimo in occasione della riapertura dei nidi e delle materne comunali. «Come prima cosa, già da subito si partirà con il consueto orario e sarà garantito il sevizio mensa ha detto l'esponente del Pd Di conseguenza, i bambini potranno arrivare in classe a partire dalle 7.30 e rimanere all'asilo fino alle 16. L'unica cosa che non possiamo garantire per il momento, sono gli orari posticipati che, invece, gli anni scorsi venivano adottati da molte strutture. I bambini potranno entrare uno alla volta, avranno un accesso diretto alle aule e non sono previste attività che coinvolgano alunni che non appartengano alla loro classe. Ogni bambino dovrà essere accompagnato da una sola persona e gli verrà misurata la temperatura».

Alberto Rodighiero

