Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PALAZZO MORONIPADOVA Il Comune stanzia 1 milione e mezzo di euro per finanziare un piano di salvataggio nei confronti delle società sportive con i conti in rosso. Di fatto, la giunta Giordani triplica le risorse per salvare le società che, dall'inizio della pandemia, hanno dovuto fare i conti con una diminuzione drastica delle risorse a disposizione.L'operazione si rende possibile grazie al tesoretto da 37 milioni di euro arrivato nelle...