CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PALAZZO MORONIPADOVA Il Comune resiste in giudizio contro il ricorso sulla progettazione del Sir 3, ma l'aggiudicazione dell'appalto slitta al 2020.LA DELIBERAIeri, l'assessore all'Avvocatura civica Diego Bonavina ha fatto approvare in giunta una delibera con cui si autorizza palazzo Moroni a resistere in giudizio contro il ricorso al Tar presentato da Rizzani De Eccher e da Sicea, due aziende che fanno parte del Consorzio Mantegna, ovvero l'affidatario del sistema Sir 1. Un ricorso in cui si chiede l'affidamento diretto dell'appalto per la...