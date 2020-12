PALAZZO MORONI

PADOVA I vigili presentano alla città due nuovi cani anti droga e Giordani coglie l'occasione per condannare quanto accaduto in Prato l'altra sera, con la compagnia di giovani che ha aggredito i poliziotti durante un controllo anti assembramenti. «Peccato non ne abbiano arrestati di più, ma la colpa è anche delle famiglie».

Gli occhi erano puntati sugli splendidi quattro zampe. Dopo Lucky, la famiglia dei cani anti droga in forza alla Polizia municipale si allarga. Ieri, infatti, hanno fatto il loro esordio ufficiale, in galleria San Carlo all'Arcella, Deril (un pastore tedesco) e Red (pastore australiano). Alla presentazione dei nuovi agenti a quattro zampe, a cui nella prossima primavera si aggiungerà un altro collega, erano presenti, oltre al sindaco Sergio Giordani, l'assessore alla Sicurezza Diego Bonavina, il Comandante dei Vigili Lorenzo Fontolan e la presidente della Consulta 2 nord Etta Andreella.

«Insieme a Lucky, che in meno di un anno ha già scovato 5 chili di stupefacenti, dai prossimi giorni Daryl e Red presidieranno i nostri quartieri tutti i giorni ha spiegato Giordani - Alla sicurezza si lavora con i fatti, non con le infinite inconcludenti polemiche. I fatti dicono che rima che diventassi sindaco queste unità cinofile erano zero e in tre anni le abbiamo portate a 4. Auguro un buon lavoro a loro e ai valevoli agenti conduttori».

Il primo cittadino, poi, ha avuto parole durissime nei confronti del gruppo di giovani che, mercoledì sera, ha aggredito in Prato della Valle alcuni poliziotti durante un controllo anti Covid. «Ciò che è successo è intollerabile ha scandito Giordani questi signori si sono spostati da piazza Duomo e ce li ritroviamo in Prato della Valle. Ne hanno arrestati 5, troppo pochi. Io non sono giustizialista, ma a tutto c'è un limite. Si tratta di ragazzi giovani, mi chiesto a questo punto dove sono le famiglie». «E' troppo facile scaricare sempre tutto sulla società ha rincarato la dose il primo cittadino I genitori vanno responsabilizzati e devono controllare i loro figli. E' più facile dare 50 euro ad un figlio e poi disinteressarsi di cosa fa fuori casa. Il mestiere del genitore è difficilissimo. Tutti, però, devono fare la loro parte».

Giordani, poi si è lasciato andare anche a considerazioni di carattere più generale. «Non voglio accusare nessuno ha concluso Io trovo che per le forze dell'ordine e per i magistrati sia un po' frustrante vedere che chi delinque entra ed esce dal carcere quasi come fosse in hotel. Certe leggi vanno riviste».

Sull'aggressione in Prato a intervenire è stato anche Bonavina. «Il primo pensiero di amicizia e di affetto va agli agenti che sono stati feriti ha spiegato l'assessore Detto questo, la Polizia locale continuerà sempre di più a lavorare in collaborazione con le forze dell'ordine perché episodi come questo non si ripetano».

All'attacco è andato, infine, il senatore leghista Andrea Ostellari. «Il taser è un dispositivo utilizzato in tutto il mondo, con ottimi risultati. In Italia è stato messo a disposizione delle forze dell'ordine da Matteo Salvini e misteriosamente ritirato, dopo l'insediamento del governo giallorosso. Viene da chiedersi come mai, viste le pressanti richieste dei sindacati di Polizia e visti i dati, che ne confermano l'efficacia: nel 95% dei casi agli operatori in servizio è bastato mostrarlo a soggetti alterati o facinorosi, per ottenere la resa immediata».

