PALAZZO MORONI PADOVA «I rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PALAZZO MORONIPADOVA «I rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli» disse un giorno Roberto Baggio spiegando il celebre errore dal dischetto che costò una finale mondiale. Sergio Giordani non usa termini calcistici, ma il significato è lo stesso: «Forse ho sbagliato, ma sbaglia solamente chi ha il coraggio di fare qualcosa. Non commette errori solo chi sta fermo». Il concetto è stato ripetuto all'infinito ieri mattina, durante una lunga riunione con le associazioni di categoria. È stata l'occasione per fare mea culpa sulla...