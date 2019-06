PALAZZO MORONI PADOVA «Era un impegno che avevo preso con i padovani in

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PALAZZO MORONIPADOVA «Era un impegno che avevo preso con i padovani in campagna elettorale e gli impegni vanno mantenuti. Dopo l'Arcella, il rinnovo dell'illuminazione pubblica riguarderà anche gli altri quartieri». A dirlo è stato ieri il sindaco Sergio Giordani intervenendo, in piazza Azzurri d'Italia, all'apertura dei cantieri che, da qui alla fine dell'anno, prevedono l'installazione di tremila nuovi punti luce nell'area nord della città.«Da qui si parte - ha detto il primo cittadino - come promesso, entro la fine del mio mandato,...