PALAZZO MORONI

PADOVA Congelamento di Tari e Cosap, dimezzate l e rette dei nidi e delle scuole materne. Per far fronte alle conseguenze economiche legate all'emergenza Coronavirus, l'amministrazione Giordani mette in campo due iniziative che dovrebbero dare una boccata d'ossigeno a famiglie e imprese.

IMPOSTE

La giunta, su proposta dell'assessore alle Attività Produttive Antonio Bressa ha deliberato la sospensione del versamento delle imposte comunali, alla luce della difficile situazione provocata dall'emergenza sanitaria in corso. La decisione, per diventare pienamente operativa, dovrà essere ratificata dal prossimo consiglio comunale. Si tratta di una prima concreta risposta alle preoccupazioni di tanti operatori economici e delle loro famiglie per le ricadute sulle attività produttive delle misure di contenimento del Coronavirus. «Per andare incontro alle esigenze dei cittadini e delle attività economiche, abbiamo deciso di sospendere il versamento delle imposte locali ha spiegato Bressa - la rata della Tari con scadenza 16 marzo avrà una nuova scadenza definita al 16 maggio. Per quanto riguarda la Cosap, la rata del 30 aprile è rinviata al 30 giugno e quella del 31 luglio al 30 settembre. Quindi, di fatto, vengono sospese tutte le imposte locali a carico di cittadini e imprese padovane». «Sicuramente queste misure di sospensione dei tributi di Tari e Cosap adottate dal Comune sono un primo intervento che ci da un segnale importante, seppur minimo, per le imprese che si trovano ad affrontare una situazione preoccupante ha commentato il presidente di Confesercenti Padova Nicola Rossi - l'amministrazione deve fare squadra con la Regione affinché il Veneto diventi un'intera area rossa economica».

SCUOLE

Il Comune dimezzerà per il mese di marzo le rette per le famiglie che hanno figli alla scuola dell'infanzia o nei nidi comunali. La decisione è stata presa dal sindaco Sergio Giordani e dall'assessore alle Politiche scolastiche Cristina Piva dopo la seconda settimana di chiusura delle scuole decretata dal governo. «In questa situazione l'attenzione alle famiglie e alle persone più fragili è per noi una priorità ha spiegato il sindaco - come Comune abbiamo tuttavia vincoli precisi di bilancio. É evidente che Governo e Regione dovranno immaginare misure non ordinarie per stare vicino agli enti locali e quindi alla popolazione». «Alla seconda settimana di chiusura delle scuole non possiamo più parlare di cause di forza maggiore ha aggiunto Piva abbiamo preso questa decisione per venire incontro alle famiglie».

ANZIANI

L'amministrazione sta riservando una particolare attenzione anche alla popolazione anziana. «Proprio in queste settimane è in corso l'indagine Over 74, un progetto a favore delle persone che hanno superato il settantaquattresimo anno di età ha spiegato l'assessore al Sociale Marta Nalin - abbiamo deciso di formare gli operatori che stanno realizzando questa indagine per fornire alle persone contattate, sia per via telefonica che di persona, tutte le indicazioni in merito all'emergenza Coronavirus. Indicheranno disposizioni igieniche di prudenza emanate dal Ministero della Salute e forniranno informazioni sul numero verde da contattare e su come e quando eventualmente rivolgersi ai medici».

CENTRODESTRA

L'opposizione di centrodestra (fatta eccezione per Fratelli d'Italia) ha depositato una mozione in cui si chiede al consiglio comunale, per far fronte all'emergenza Coronavirus, di congelare la tassa di soggiorno e riaprire al traffico la Ztl. Cambiamo interviene con una mozione rivolta al Consiglio comunale affinché l'amministrazione «consenta che i dipendenti a tempo pieno o con un rapporto di lavoro a tempo parziale con percentuale superiore al 50% possano avvalersi dell'istituto del Lavoro Agile- Smart Working. Una modalità di prestazione che rappresenta una buona soluzione per superare le difficoltà o le emergenze temporanee, come sottolinea il consigliere Eleonora Mosco.

CARNEVALE

Il virus ha fatto un'altra vittima eccellente: la sfilata dei carri mascherati in Prato della Valle, originariamente in programma il 23 febbraio, è stata rinviata all'anno prossimo.

Alberto Rodighiero

Luisa Morbiato

