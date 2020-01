PALAZZO MORONI

PADOVA Concorso per assumere nuovi vigili urbani: da 626 candidati, ne sono rimasti solamente 18. A quanto pare, si sta facendo durissima la selezione che dovrà portare all'assunzione di 22 nuovi vigili. Una selezione che, già a novembre, ha falcidiato centinaia di candidati. Su 626 persone che si erano iscritte al concorso, infatti, alla prima prova, quella di prestanza fisica, se ne sono presentate meno di 300 persone. Di queste, solo 199 sono risultate di sana e robusta costituzione e hanno potuto affrontare la prova scritta. E, anche il questo caso, è stata una vera e propria strage. A passare lo scritto, infatti, sono stati appena 18 candidati che, a febbraio, dovranno affrontare la prova orale. A colpire è che, a contendersi 22 posti saranno appena 18 candidati. Non è escluso, poi che anche durante la prova orale possa esserci qualche caduto. Il rischio dunque è quello che la giunta Giordani, per reperire gli agenti di cui ha bisogno, sia costretta a fare ricorso alla mobilità , ovvero ingaggiare Vigili che, attualmente, sono in servizio in altri Comuni. Nei giorni scorsi, intanto, la Polizia municipale ha dovuto fare i conti con l'acquisto di una cane poliziotto, dal nome imbarazzante. Un paio d'anni fa, l'acquisto di un pastore tedesco da un allevamento ispirato alla Decima Mas da parte del Comune di Monza aveva indotto il Partito democratico (che è all'opposizione) a presentare un'interrogazione in consiglio comunale. Prima di Natale, a rivolgersi allo stesso allevatore è stata l'amministrazione Giordani dove i Dem sono l'azionista di maggioranza.. Voglio tranquillizzare tutti ha messo le mani avanti il comandante della Polizia municipale Lorenzo Fontolan Il cane avrà un nome corto e, quindi, non potrà mai chiamarsi Decima Mas. Al di là dell'inopportunità politica, per questioni pratiche i nostri cani devono avere nomi molto brevi, di conseguenza il problema non sussiste».

Alberto Rodighiero

