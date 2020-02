PALAZZO MORONI

PADOVA C'è una foto, scattata alcuni mesi fa nella centrale operativa di via Gozzi, che sembra fatta apposta per questa trattativa. Il sindaco Giordani guarda negli occhi il comandante Fontolan e fa un gesto con le mani: «Sei». Si stava parlando d'altro, ma l'immagine calza a pennello. Perché il Comune su questo punto proprio non si schioda: gli agenti devono tornare a lavorare sei giorni alla settimana.

LA POSIZIONE

Lo ha ribadito ieri il comandante Lorenzo Fontolan, di fronte al prefetto Franceschelli e ai rappresentanti sindacali della Polizia locale. La nota diffusa ieri pomeriggio è firmata genericamente dall'amministrazione comunale, ma è stata condivisa dal sindaco Giordani, dall'assessore al Personale Benciolini e dal comandante Fontolan.

«Abbiamo preso atto e ascoltato con rispetto le ragioni delle parti sindacali esposte al tavolo odierno. Con pari attenzione - si legge - sono state raccolte le considerazioni del Prefetto che ringraziamo per la disponibilità e la consueta saggezza. In vista del nuovo incontro, fissato per il 12 febbraio, l'amministrazione si riserva una valutazione complessiva su tutti i temi trattati. Tale valutazione - ecco però l'ammonimento di Palazzo Moroni - non prescinderà da alcuni elementi».

L'ORGANIZZAZIONE

«Ribadiamo che, dopo oltre un anno di discussione con le parti sindacali, l'esigenza espressa con forza dall'amministrazione di tornare al modello orario 6 giorni su 7 non nasce da impuntature ideologiche, ma da palesi esigenze proprie del territorio, legate anzitutto ad un servizio ancora più capillare ed accurato che riteniamo necessario offrire alla cittadinanza. Riteniamo che un modello orario che sottrae al servizio circa 12 agenti per ogni giorno lavorativo e circa 50 nei sabati, presenti evidenti lacune che necessitano di essere sanate. Da questo punto di vista non appare come una casualità, ma piuttosto come una questione di buon senso, il fatto che tutti i capoluoghi del Veneto utilizzino il modello orario dei 6 giorni su 7»

LE PROPOSTE

«Comprendendo tuttavia il disagio che i lavoratori possono vivere nel cambio di modello - prosegue la nota - , legato a responsabilità di parte tecnica e politica di chi ci ha preceduto nel momento in cui hanno bruscamente introdotto il modello 5 su 7 (qui è chiaro il riferimento alla scelta dell'amministrazione Bitonci, ndr), vogliamo comunque specificare che non sono mancati, nemmeno al tavolo di oggi, gli sforzi dell'amministrazione per trovare un punto di incontro che tenga conto delle esigenze espresse dalle parti sindacali. È stato proposto di differire l'avvio del nuovo modello orario dopo la fine dell'anno scolastico, tra giugno e luglio. L'amministrazione ha posto al tavolo la disponibilità di aumentare di 100.000 euro annui il versamento sul fondo previdenziale integrativo proprio degli operatori di polizia locale che aumenterebbe così in maniera radicale e stabile da 250.000 mila euro anno attuali a 350.000 mila euro anno incrementando di oltre 400 euro anno il contributo ai fini previdenziali per ogni agente. Il che significa che nell'arco di un'intera carriera lavorativa si giungerebbe a maturare un contributo ulteriore al momento della pensione che va dai 15 ai 20 mila euro pro capite».

«Col nuovo modello orario - si conclude la nota - risulta assolutamente confermato il rilascio del buono pasto, oltre che per il servizio serale, anche per chi presta il turno antimeridiano e anzi sarà eliminato il limite massimo di tre buoni pasto maturabili settimanalmente. Padova risulterebbe l'unico capoluogo del veneto dove è garantito almeno un fine settimana lungo al mese di riposo dalle 14 del venerdì alle 7.30 del lunedì con di norma tre domeniche di riposo al mese». L'appuntamento è tra una settimana esatta.

G.Pip.

