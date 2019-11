CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PALAZZO MORONIPADOVA A Padova la giunta Giordani issa sul pennone di palazzo Moroni la bandiera trans. Assieme al tricolore, alla bandiera dell'Unione europea e al Leone di San Marco, mercoledì prossimo sulle terrazze del municipio padovano sventolerà anche il vessillo a strisce rosa e azzurre, simbolo delle battaglie transgender. In occasione della Giornata della memoria transgender, che si celebra il 20 novembre, il Comune promuove, in collaborazione con associazioni del territorio, una serie di iniziative di sensibilizzazione per...