Questa sera arriva in consiglio comunale un nuovo scostamento di bilancio legato al Covid 19. Intanto dal governo arriveranno 4.2 milioni di euro per i ristori legati all'Imu per il settore turismo (quindi per gli hotel), l'Imposta di soggiorno e la Cosap. L'emergenza sanitaria ha messo a durissima prova le finanze comunali. Le maggiori spese per far fronte alle nuove povertà delle famiglie legate alla pandemia e il taglio drastico delle imposte per andare incontro alle attività economiche hanno, infatti, ridotto all'osso la capacità finanziaria del Comune. Questa sera per, esempio, il parlamentino di palazzo Moroni discuterà la delibera presentata dal sindaco Sergio Giordani sulla Variazione al Documento unico di programmazione e al Bilancio di previsione 2020-2022. Di fatto si tratta del VI assestamento di bilancio di quest'anno. Da Roma intanto, arriva qualche buona notizia. Ammontano, infatti, a 4.200.000 euro i ristori che il governo verserà quest'anno al Comune per gli sconti tributari applicati da palazzo Moroni alle categorie più colpite dal Covid, soprattutto hotel, bar, ristoranti e attività legate alla cultura e allo spettacolo. Non solo Padova, però. Questi ristori riguardano molti altri comuni padovani. A Montegrotto, per esempio, vanno 1.2 milioni di euro. A Piove di Sacco, invece, 130.000 euro.

A.R.

