(ni.co.) Le tre assessore, Francesca Benciolini, Chiara Gallani e Marta Nalin, anche ieri indossavano il braccialetto giallo con il nome di Giulio Regeni. Una sensibilità nei confronti dello studente rapito e assassinato in Egitto due anni fa, che Palazzo Moroni ha sempre evidenziato, tenendo alta l'attenzione sul caso sia affiggendo uno striscione con il suo nome sulla facciata del Municipio, sia presenziando alle manifestazioni per ricordare il giovane ricercatore. E ieri è stata data la conferma di un'ulteriore iniziativa e cioè che l'amministrazione gli dedicherà un luogo. «La proposta di intitolargli un sito - ha sottolineato infatti la stessa Benciolini, che ha la delega al Decentramento - ci trova pronti. Sicuramente lo faremo e qualora le procedure necessarie richiedessero tempi troppo lunghi, potremmo dare il suo nome a un parco, o a una sala di quartiere, dove la gente che entra ed esce potrà dedicargli un pensiero» «La sua vicenda - ha aggiunto - è tornata alla ribalta in questi giorni, con la vendita delle navi da guerra italiane a un Paese come l'Egitto impegnato in attività militari e nei confronti del quale abbiamo un credito, legato appunto alla morte di Regeni. Non si può passare sopra ai diritti umani».

