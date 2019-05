Palazzo della Ragione, 800 anni di Urbs picta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EVENTOPADOVA I cittadini sono invitati domani a visitare il loro monumento alla libertà, ovvero il palazzo della Ragione. Non solo perché alle 18 cominciano le celebrazioni per i suoi 800 anni, che è già un bel compleanno, ma perché in quest'ambito l'assessore alla Cultura, Andrea Colasio, svelerà i retroscena del percorso che ha portato Padova alla prestigiosa candidatura all'Unesco di Urbs picta, la città dipinta, che esaltando il nostro ciclo del 300 farebbe diventare Padova la sola al mondo ad avere due siti dichiarati patrimonio...