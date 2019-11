«Pago 1.500 euro per 30 metri quadri e la ristrutturazione fu a spese mie»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL COMMERCIANTEPADOVA Dentro e fuori il Salone? Due mondi diversi. Non parliamo di qualità dei prodotti venduti, ma di costi sostenuti per gli affitti. Accanto alle 56 attività che versano il canone al Comune, infatti, ce ne sono molte altre che sottostanno alle regole del mercato privato e quindi hanno a che fare con cifre in proporzione molto più alte. Sono quei negozi che non si trovano nelle due gallerie interne ma all'esterno, sotto le facciate del Palazzo della Ragione. Lo scorso luglio si è abbassata definitivamente la serranda...