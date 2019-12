«Pagavo troppe tasse, vivo meglio in Tunisia»

IL BARISTA

Nella vita ha fatto di tutto. L'agente di polizia penitenziaria, il corriere tra Padova e Vienna, il barista. Rossano Costa, cinquantaseienne di Ponte di Brenta, non ha mai avuto problemi di adattamento. Nemmeno due mesi fa quando ha deciso di chiudere il suo locale di Ponte San Nicolò, mollare tutto e trasferirsi in Tunisia per aprire una nuova attività. «Ora preparo piatti italiani in un bar di Hammamet - racconta - e sono una persona felice».

Rossano, com'è nata questa scelta?

«Mi è sempre piaciuto variare, non mi sono mai spaventato davanti al cambiamento. Fino alla scorsa primavera ho gestito, per un anno, il bar Pit Stop a Ponte San Nicolò. La clientela c'era, ma i costi erano davvero eccessivi. Considerando tutto quello che pagavo, la metà era rappresentata da tasse. Mi ero stufato».

E quindi?

«Ho iniziato, all'inizio di quest'anno, a valutare l'ipotesi di cambiare vita e spostarmi all'estero. Sei anni fa ero stato in Tunisia e mi ero innamorato di questo Paese, rimanendo incantando davanti alla tranquillità con cui si vive in molte zone. Ho deciso di fare questa commessa, il primo bilancio è positivo».

Cosa fa nella principale località turistica della Tunisia?

«Gestisco un bar che si chiama Corner dove propongo soprattutto piatti italiani. Mi piacerebbe portare la moda dell'happy-hour, ma per ora non ho il permesso di vendere alcolici e va bene così. I tunisini sono innamorati di qualunque piatto italiano, anche semplicemente delle pizzette. E mi chiedono sempre più spesso le lasagne alla bolognese. La vera soddisfazione sarebbe far conoscere a loro anche un bel piatto tipicamente veneto».

Gestisce l'attività da solo?

«Sì, qui in Tunisia sono venuto da solo utilizzando un po' di soldi che negli anni in Italia avevo messo da parte. Non ho soci, solo un cameriere in prova. Vediamo come andranno gli affari, poi capiremo se sarà il caso di avere anche più personale».

Che differenze principali ha trovato tra Italia e Tunisia?

«Qui c'è più semplicità e il costo della vita è nettamente inferiore. Faccio un esempio pratico: se uno arriva in Tunisia con una pensione di mille euro al mese, triplica le proprie possibilità di spesa rispetto all'Italia. Riesce a mantenersi molto meglio, con mille euro di pensione si sta benissimo. L'altro giorno ho acquistato una baguette e l'ho pagata l'equivalente di cinque centesimi. Rendo l'idea?».

E per la casa, come ha fatto?

«Abito in un appartamento di circa 140 metri quadri con tre stanze da letto, due bagni e una terrazza. Il costo d'affitto mensile è di 250 euro al mese. In Italia uno spazio così grande non potrei permettermelo».

Vuole stare in Tunisia per sempre, quindi?

«Sì, già avevo intenzione di venirci per la pensione, ho semplicemente deciso di anticipare i tempi. Se riesco prenderò pure la loro nazionalità».

