Pagano l'auto chiavi in mano, ma della macchina neppure l'ombra

MESTREIn 17 avrebbero pagato l'auto per intero ma devono ancora entrarne in possesso, altri 50 non hanno più avuto notizie dalla concessionaria dopo l'acconto versato. Dopo il crac di Motorsport ora è giallo sulla situazione di Autosanlorenzo di via Giustizia e di via Valerio a Piove di Sacco, storica concessionaria Opel che ha alle spalle 66 anni di attività e 60mila auto vendute. E, dalla stessa società di Enrico Gasparini, ammettono le difficoltà che il gruppo sta attraversando da alcuni mesi. Un lidense ha pagato 25mila euro ma...