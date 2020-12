I MALUMORI

PADOVA «Un flop planetario». Cosi Patrizio Bertin, presidente della Confcommercio, definisce l'app Io che permette l'accesso al nuovo servizio cashback. «Noi siamo sanzionati al minimo errore ma lo Stato se la cava con un riprova più tardi che sa tanto di beffa per i consumatori e per i commercianti - dice Bertin - Ogni volta che lo Stato ci chiede di allinearci ai suoi standard telematici, succede che noi, volenti o nolenti, dobbiamo allinearci mentre lui, lo Stato, quasi mai è all'altezza delle attese. E' successo anche questa volta per il cashback: comunicazione martellante alla quale fa seguito, puntualmente, un flop di proporzioni planetarie al quale fa ulteriormente seguito un semplice cenno di scuse ed una promessa: risolveremo. Se non fosse tragico chiude sembrerebbe quasi comico e, magari, per un concetto di reciprocità, pure comodo: anche noi cittadini, quando non siamo in grado di rispettare le norme, ci scusiamo e la cosa finisce lì. Invece non è così: per noi ci sono i costi prima e le sanzioni poi».

Sullo scottante tema della lotteria degli scontrini interviene un folto gruppo di commercianti del quartiere Forcellini che definisce l'iniziativa «l'ennesima mazzata su attività commerciali già allo stremo. Ne abbiamo discusso tra colleghi per noi la lotteria è una calamità che considerata la situazione poteva essere rinviata. Aumenta il carico gestionale burocratico e le spese - dice Francesco Nicoletto, titolare di un negozio - Voglio ricordare che noi commercianti già in questo di questo terribile anno abbiamo dovuto investire somme non irrisorie per aggiornare i registratori di cassa o cambiarli per adeguarci all'invio telematico degli scontrini, ora questa nuova spesa, fino a 300 euro tra installazione del software e scanner per poter leggere il codice della lotteria, a fronte di bilanci non certo floridi se consideriamo i mesi di inattività dovuta al lockdown e ai magri incassi dei mesi di apertura quasi vanificati dal fatto di dover sanificare locali e dalle altre regole. Fatto salvo che la salute viene al primo posto, è necessario anche un margine per poter vivere».

Nicoletto ed i colleghi puntano il dito poi sulle commissioni bancarie che, a differenza degli altri Paesi europei, rimangono sempre alte per i pagamenti con moneta elettronica. «Tutta la parte burocratica di questa trovata del governo ricade sulle nostre spalle, se il cliente per partecipare deve richiedere il codice sul sito dell'Agenzia delle Entrate, agli esercenti tocca trasmettere tutti i dati del cliente quindi con un aggravio di compiti considerato che gli attuali non sono pochi».

I commerciati rilevano che l'adesione alla lotteria per ora non è obbligatoria ma si dicono convinti che «lo sarà a breve» e che «per ora si viene a creare un'ulteriore disparità di trattamento tra coloro che da subito permettono ai clienti di partecipare essendosi adeguati e chi ancora non lo fa soprattutto perché non è in grado di affrontare ulteriori investimenti. Siamo in prossimità del Natale ma, per ora, non si vedono progressi nelle vendite. Questa nuova tegola ha il sapore della ciliegina sulla torta - chiude Nicoletto - nella situazione in cui siamo poi, ci chiediamo quanti di noi potranno ancora alzare le serrande il prossimo anno».

