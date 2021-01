É una strage senza fine, con anziani già aggravati da precedenti patologie che non riescono a superare le insidie del Coronavirus. Salgono a 21 i decessi all'interno della Casa di riposo Don Orione di Trebaseleghe. L'ultima anziana a perdere la vita è una donna di 97 anni che è venuta a mancare in ospedale a Camposampiero. L'altro giorno è invece morto don Ivone Bortolato. Aveva 94 anni. Si trovava alla Don Orione da otto anni; fino all'ultimo è rimasto lucido. Negli oltre settant'anni di sacerdozio ha prestato servizio come assistente a Voghera tra il 1955 e il 1959. Dal 1959 e il 1967 ha operato a Campocroce. É stato direttore a Facen (Belluno) tra il 1967 e il 1969. a Campocroce tra il 1969 e il 1972. La sua missione di sacerdote è proseguita fino al 1976 a Pontecurone. Come animatore spirituale è stato impegnato a Santa Maria La Longa, alle Vallette di Torino, a Buccinigo, al Mater Dei di Tortona, a Bergamo, a Trebaseleghe, a Marghera e infine a Chirignago. Le migliaia di persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, di confrontarsi e ascoltare la parola di Dio da don Ivone Bortolato lo ricordano come una persona colta e preparata che aveva la dote di saper parlare in maniera semplice. Negli ultimi tempi il suo fisico ha cominciato a tradirlo. Il peso degli anni si faceva sentire, ma il sacerdote non si è mai abbattuto cercando fino all'ultimo di garantire la sua presenza e preparazione spirituale a chiunque volesse scambiare qualche parola con lui. Il grave lutto oltre a colpire la Casa di Riposo don Orione di Trebaseleghe ha rattristato anche la cittadina di Noale (Venezia) dove la vittima era nata il 10 maggio del 1926. La situazione alla Don Orione, nonostante qualche miglioramento è al momento ancora critica. Oltre ai decessi, resta alto il numero di positivi al Covid-19 sia tra gli ospiti sia tra il personale. La direzione della residenza sanitaria assistita di Trebaseleghe confida di superare quanto prima questo difficile e tragico momento. Nel frattempo agli ospiti non stanno mancando le cure del caso e i turni di lavoro sono garantiti con la massima professionalità.

Cesare Arcolini

