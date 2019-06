Padre e figlia morti in un giorno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

URBANAPapà e figlia muoiono a meno di 24 ore uno dall'altra, come due candele spente da una folata di vento inaspettata. Di quelle che gettano nel dolore un intero paese: Urbana infatti è in lutto per la scomparsa di Gianfranco Rizzo, 79 anni, con un passato di consigliere comunale e presidente della ProLoco, e della figlia Manuela, mancata a soli 51 anni dopo una lunga malattia. Gianfranco è spirato venerdì mattina all'ospedale di Schiavonia, dove era stato ricoverato una settimana prima in seguito a un ictus da cui non si è più...