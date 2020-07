IL DELITTO

PORTOGRUARO «Secondo me stava cucinando, è andata in bagno dove c'era la vasca piena. È uscita un po' d'acqua, lei è scivolata e ha battuto la testa». Due frasi, poche parole che sono diventate una sorta di inconsapevole confessione, tanto da portare al fermo di polizia giudiziaria di Wail Boulaieb, il 23enne marocchino accusato di aver ucciso la padovana Marcella Boraso, 59enne residente ormai da 20 anni a Portogruaro, trovata senza vita nella sua abitazione mercoledì poco dopo mezzogiorno. Le frasi sono state pronunciate dal presunto omicida al fratello mentre si trovavano nella caserma dei carabinieri di Portoguraro, in attesa di essere sentiti come persone informate sui fatti. Parole intercettate dagli investigatori che raccontavano particolari sul delitto che ancora nessuno conosceva e che, dunque, solo chi aveva visto la scena poteva sapere.

INDAGINE LAMPO

Ieri mattina la notizia del fermo di una persona per l'omicidio è stata ufficializzata nel corso di una conferenza stampa in Procura a Pordenone alla presenza dello stesso procuratore Raffaele Tito, del pm che segue l'indagine Carmelo Barbaro e dei vertici dei carabinieri di Venezia. Volti stanchi, dopo una notte insonne trascorsa tra interrogatori, accertamenti e perquisizioni, ma soddisfatti per il risultato ottenuto. «Siamo convinti sia stato lui», ha detto il procuratore Tito plaudendo la professionalità degli investigatori e del magistrato inquirente. Il corpo di Marcella Boraso è stato trovato a mezzogiorno, nemmeno 24 ore dopo era già in carcere il presunto omicida.

GLI INDIZI

Tutto inizia mercoledì, quando i vicini della donna chiamano i vigili del fuoco perché vedono fumo uscire dall'appartamento al secondo piano della palazzina. La porta blindata è chiusa a doppia mandata, i pompieri entrano dalla finestra, spengono l'incendio (che poi si scoprirà essere doloso, innescato con della diavolina e i fornelli a gas), e trovano il corpo senza vita della 59enne in bagno, con gravi lesioni al capo. Il bidet in ceramica è rotto e vicino alla vittima c'è il collo di una bottiglia. Il primo indizio che porta a ipotizzare un brutale omicidio sono le macchie di sangue sul soffitto, non compatibili con la caduta di un corpo dall'alto verso il basso. Ma da un colpo sferrato da una terza persona sulla testa della donna, talmente forte da farla cadere pesantemente sul bidet. C'è poi quel messaggio via sms inviato sul cellulare della vittima dal presunto omicida alle 3.20 della notte del delitto (che da quanto appurato è avvenuto alle 3.30) Esci che sto venedo a casa tua.

Ci sono anche le testimonianze dei vicini che convergono con quanto sapeva il comandante della stazione dei carabinieri di Portogruaro e che raccontano delle frequentazioni della donna con il giovane. Gli stessi vicini che ricordano di aver sentito alle 3.33 cinque tonfi provenire dall'appartamento della donna e dopo due minuti altri due colpi secchi. Ma non hanno sentito grida o invocazioni di aiuto, perché probabilmente la donna è stata stordita con il primo, violento colpo.

L'INTERROGATORIO

Da persona informata sui fatti a presunto omicida: il quadro è cambiato rapidamente per Wail Boulaieb che durante l'interrogatorio, la scorsa notte, si è contraddetto diverse volte, diventando via via più nervoso e irascibile fino a rifiutarsi di rispondere e infine, davanti all'ipotesi prospettata dal pm Barbaro, a perdere la testa dando in escandescenza. Poi per lui si sono aperte le porte del carcere di Venezia con un'accusa pesante: la Procura di Pordenone e i carabinieri sono certi che sia l'assassino della 59enne padovana.

Susanna Salvador

