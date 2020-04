PADOVA

Un nuovo contagiato tra i dipendenti dell'Ira. Sembra, però, stabilizzarsi il numero dei positivi tra gli ospiti e i lavoratori dell'Ipab di via Beato Pellegrino. Da qualche giorno, infatti, tra gli anziani i contagi rimangono fermi a quota 62. «Tra i nostri dipendenti abbiamo registrato un nuovo contagio ha spiegato ieri il presidente dell'ente Fabio Incastrini Di conseguenza i positivi tra i lavoratori passano da 18 a 19. Tra i contagiati, però, alcuni sono in via di guarigione e stanno attendendo il secondo tampone per poter ritornare in servizio». Sempre ieri non si sono registrati né decessi, né ricoveri tra gli anziani. Ieri, intanto, l'Ipab ha terminano i tamponi riservati ai dipendenti. Entro domani, invece, tutti gli ospiti dell'ente di cui fanno parte anche il Piaggi di piazza Mazzini e il Bolis di Selvazzano saranno sottoposti all'esame. I sindacati, intanto chiedono di istituire un tavolo regionale per affrontare la situazione esplosiva delle case di riposo. «La situazione è fuori controllo e ora, al di là delle promesse, la Regione deve intervenire subito. Se no, diciamocela senza mezzi termini, rischiamo un'ecatombe. Sono necessarie indicazioni chiare e omogenee a tutte le strutture e delle task force provinciali coordinate dai prefetti», affermano con preoccupazione i segretari generali dei sindacati dei pensionati del Veneto Elena Di Gregorio (Spi Cgil), Vanna Giantin (Fnp Cisl) e Fabio Osti (Uilp Uil). «La Regione non sta dando indicazioni operative immediate sulle case di riposo, si è visto anche con il deludente aggiornamento del Piano di sanità pubblica che di fatto non dice nulla. Mentre noi siamo ancora in attesa che convochi il tavolo tecnico che coinvolga sindacati e associazioni», lamentano Spi, Fnp e Uilp. «Stando agli annunci di Zaia e dell'assessora Lanzarin, il problema dell'approvvigionamento dei dispositivi di sicurezza pare risolto, ma deve essere garantita la loro tempestiva e capillare distribuzione per tutti, personale e ospiti», aggiungono. I sindacati dei pensionati, insomma, accusano la Regione di «procedere al rallentatore su questo delicatissimo fronte e chiedono che vengano creati precisi coordinamenti provinciali». «Non si può perdere più tempo - concludono Spi, Fnp e Uilp del Veneto - Chiediamo la creazione di vere e proprie task force provinciali con la regia dei prefetti».

Alberto Rodighiero

