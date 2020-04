PADOVA

Tra le fila delle vittime padovane del Coronavirus figura da ieri un altro ultra ottantenne. Si tratta di Antonio Fusaro, residente in città, spirato all'ospedale di Schiavonia meno di una settimana dopo essere stato ricoverato. L'anziano, classe 1933, da tempo viveva all'interno della residenza Mimose del Centro servizi Beato Pellegrino gestito da AltaVita-Ira. Mercoledì 25 marzo, a causa di alcuni problemi di salute pregressi anche di natura polmonare, la struttura ne aveva disposto il ricovero all'Azienda ospedaliera di via Giustiniani dove Fusaro era stato trasferito il giorno stesso. Dopo l'iniziale degenza nel nosocomio padovano l'anziano era stato nuovamente spostato, stavolta al Covid hospital dedicato di Schiavonia che ieri ha ufficializzato il decesso. Un cambio di sede avvenuto dopo la conferma del contagio, che sarebbe avvenuto nella settimana del ricovero. «Prima della partenza per l'ospedale civile il nostro ospite era stato sottoposto al tampone naso-faringeo per rilevare l'eventuale positività al Coronavirus, ma l'esame aveva dato esito negativo - spiega Sandra Nicoletto, direttore generale di AltaVita-Ira - pertanto non possiamo che supporre che il contagio sia avvenuto dopo il trasferimento».

Ieri intanto, l'Ipab di via Beato Pellegrino ha contato un altro contagio. A essere risultato positivo non è stato, però, un ospite, ma un operatore. A oggi, quindi, i dipendenti contagiati salgono a quota 18. A questi si aggiungono i 62 anziani risulti positivi al tampone. Di conseguenza, i contagiati complessivi all'interno della struttura hanno toccato quota 80. Tendendo conto che oggi lo screening ha riguardato circa metà degli ospiti (550 in tutto) e dei dipendenti (complessivamente 400), il rischio è quello che da qui a una decina di giorni il conto totale dei contagianti possa salire in maniera considerevole. Una circostanza che, in questi giorni, sta mandando in fibrillazione i familiari degli anziani che sono ospitati nelle tre strutture gestite dall'Ipab. Oltre alla sede di via Beato Pellegrino, infatti, all'Ira fanno capo il Piaggi di piazza Mazzini e il Bolis di Selvazzano dentro. Nel tentativo di rasserenare gli animi, l'altro giorno il presidente Fabio Incastrini ha scritto una lettera aperta indirizzata agli ospiti della struttura, ai loro familiari e a tutti i lavoratori della casa di riposo. «Tutti sappiamo quali durissime prove stiamo insieme affrontando, in una situazione resa più difficile dalla mancanza di precedenti e quindi di risposte certe, e da un'oggettiva scarsità di risorse ha spiegato - Anche nella nostra struttura sono stati individuati ospiti positivi al Covid-19: per loro abbiamo appositamente attrezzato due piani dell'Istituto, seguendo le indicazioni di medici competenti, d'intesa con il direttore generale dell'Ulss 6 Domenico Scibetta, con il direttore del distretto sanitario Fabio Verlato, e con il direttore dei servizi socio- sanitari Paolo Fortuna. Dalla Regione e dall'Asl siamo riusciti ad ottenere la fornitura di tutti gli strumenti di protezione necessari; ci stiamo muovendo perché questo flusso prosegua in modo adeguato rispetto alle oggettive esigenze». «Abbiamo anche messo a disposizione degli operatori in servizio una struttura in zona perché possano alloggiare in sicurezza, se lo desiderano, durante le pause della loro intensa attività ha aggiunto - Non è per nulla semplice, com'è intuibile. L'emergenza è massiccia, e il personale scarseggia e non da oggi; ma comunque riusciamo a garantire i servizi: posso assicurarvi che grazie allo sforzo di tutti stiamo mettendo in atto tutto ciò che si può fare per contenere l'impatto di questa epidemia e per garantire ai nostri ospiti il miglior trattamento possibile». «A molti di loro abbiamo già praticato i tamponi. Continueremo su questa strada ha concluso - Tutti, anche le persone non affette dal virus, vengono assistiti con la cura e la vicinanza di sempre».

Serena De Salvador

Alberto Rodighiero

