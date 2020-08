LA SITUAZIONE

PADOVA Non c'è da stare tranquilli. In 24 ore si registrano 8 positivi in più ma non è questo il dato preoccupante. Lo è invece che Padova e provincia detengano il record veneto di persone in isolamento perché hanno manifestato la presenza del virus anche se sono senza sintomi. Sono 1.236 e sono aumentate di 140 in 24 ore secondo il report di Azienda Zero della Regione. I positivi sono 258.

Gli ultimi numeri sono quelli dei tamponi che vengono effettuati alle persone in rientro dalle vacanze effettuate nei Paesi considerati a rischio. In due giorni pur essendo Ferragosto ne sono stati fatti 2.096. Di questi 299 solo a Padova ieri. Per quanto riguarda i ricoveri, i numeri sono stabili: 9 le persone alle Malattie infettive e 3 in rianimazione perché gravi.

BAMBINA GRAVE

Il caso più delicato riguarda una bambina di 5 anni nata a Padova da genitori stranieri e residente in città. È arrivata al pronto soccorso pediatrico qualche giorno con una infezione. Quando le è stato fatto il tampone è risultata positiva al Covid. Non è ancora chiaro però se l'aggravamento delle sue condizioni sia stato determinato dal virus o dall'altra patologia. «Stiamo facendo accertamenti per scoprire la causa ultima dei suoi problemi - dice il direttore generale dell'Azienda ospedaliera Luciano Flor - In questo momento è nella rianimazione per adulti ma seguita da personale pediatrico. Da domani credo potremo avere un quadro più chiaro con gli ulteriori esami effettuati se è stato il virus ad aggravare così tanto le sue condizioni».

I TAMPONI

Anche oggi continuerà il controllo sanitario obbligatorio alle persone che rientrano da Grecia, Croazia, Spagna e Malta secondo l'ordinanza 84 firmata il 13 agosto dal presidente Luca Zaia che fa seguito al dpcm del consiglio dei ministri del 7 agosto. In linea generale viene imposto di effettuare il tampone, o il test diagnostico rapido, o l'esame sierologico, entro 48 ore dalla comunicazione del ritorno al Dipartimento di Prevenzione (emergenzacovid19@aulss6.veneto.it). Il controllo a sua volta deve avvenire nell'arco di 24 ore. Fino all'esito del controllo, il soggetto rimane in isolamento a casa. La prestazione viene erogata gratuitamente.

LE OPZIONI

L'esame può avvenire a pagamento nei laboratori accreditati e autorizzati, i quali sono tenuti a trasmetterne l'esito al dipartimento di Prevenzione. La prescrizione può essere svolta anche dal medico di base o dal pediatra di libera scelta.

I cittadini però possono recarsi anche al Distretto Padova Bacchiglione in via Temanza a Padova, al Distretto Terme Colli in via Spinelli a Rubano, al Distretto Padova Piovese che si trova in via San Rocco a Piove di Sacco, al Distretto Alta Padovana di via Cao del Mondo a Camposampiero oppure al Distretto Padova Sud in via Marconi a Monselice. Si può effettuare il tampone gratuitamente senza dover prenotare e nemmeno portare la ricetta del medico di base o del pediatra. I punti di raccolta sono aperti tutti i giorni, compresa la domenica, dalle 7 alle 13. Basta presentarsi e firmare un'autodichiarazione nella quale si legge che si è rientrati da uno dei quattro Paesi sopra citati dopo il 13 agosto. Attenzione: per chi rientra da Romania e Bulgaria obbligo di tampone e quarantena per 14 giorni in casa.

SCIBETTA

«Non posso che esprimere il mio profondo grazie agli operatori della nostra Ulss 6 Euganea. A Ferragosto ho voluto verificare di persona lo scrupoloso lavoro, la professionalità e la competenza che non conoscono né rallentamento né festa e stringere loro simbolicamente la mano. Cinquanta gli operatori in prima linea a fare tamponi, oltre al Dipartimento di Prevenzione e il Laboratorio Analisi dell'ospedale di Schiavonia dove i tamponi vengono processati».

Mauro Giacon

