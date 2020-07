GLI AIUTI

PADOVA La solidarietà mette le ali. Un centinaio di pacchi con dentro beni di prima necessità, dai generi alimentari ai detersivi: l'associazione Padova Ospitale li sta consegnando in questi giorni presso il suo Charity Shop di via Marzolo o direttamente al domicilio di altrettanti cittadini in situazione di difficoltà economica, a causa del coronavirus e del conseguente lockdown che hanno avuto pesanti strascichi finanziari, o per via di condizioni di disagio sociale. L'intervento è straordinario anche se la solidarietà, per così dire di vicinato, rientra nel dna dell'associazione che nel 2021 compie 25 anni di attività. Le famiglie sono state selezionate da alcune parrocchie del territorio all'interno di un progetto organico, un accompagnamento che continuerà nel tempo. «Padova Ospitale onlus nasce nel 1996 con l'obiettivo di aiutare i pazienti bisognosi di cure presso le strutture ospedaliere della città di Padova e costruire Case di Accoglienza per i pazienti e i loro familiari. Nel corso degli anni - ricorda la vicepresidente, avvocato Rebecca Fedetto - ha realizzato progetti socio-sanitari, di accoglienza, assistenza e cura rivolti alla fascia povera della popolazione, sia nel territorio cittadino sia nei Paesi in via di sviluppo. I volontari, tra cui medici, farmacisti, infermieri e non solo, sono stati nel tempo affiancati da varie figure professionali; tutti si sono resi disponibili con il proprio impegno a realizzare i progetti dell'Associazione con il sostegno solidale e concreto di cittadini, organizzazioni, istituzioni, associazioni di categoria professionali e imprese. Durante la sua attività, Padova Ospitale ha ricevuto una medaglia d'argento dal Presidente Carlo Azeglio Ciampi, in occasione del decennale e una targa di bronzo dal Presidente Giorgio Napolitano, in occasione del quindicinale.

IL PROGETTO

Di fronte all'emergenza sociale dovuta alla crisi economica, l'Associazione ha deciso di impegnarsi a fianco di persone e famiglie che si sono trovate travolte da problematiche economiche. È nato così anni fa il progetto Angeli della Solidarietà, il cui scopo è dare assistenza e sostegno alle persone in difficoltà. Una difficoltà adesso ingigantita dagli esiti della pandemia da Covid-19. «Gli obiettivi che il progetto si propone di raggiungere sono: individuare i reali bisogni di quanti sono stati colpiti dalla crisi, privilegiando le persone rimaste senza lavoro e servendosi di criteri adeguati e concreti per arrivare alla loro selezione, dare un sostegno non solo concreto ma anche affettivo e psicologico, mediante una frequentazione discreta e alla vicinanza da parte dei volontari. I beneficiari del progetto Angeli della Solidarietà non ricevono un aiuto una-tantum - sottolinea il presidente di Padova Ospitale, Sergio Boccella - bensì continuativo e proporzionato alle esigenze». L'associazione partecipa direttamente alle spese, anche con l'aiuto di benefattori. Gli assistiti ricevono beni di prima necessità come cibo e vestiario. Qualora si trattasse di un nucleo famigliare, il sostegno può estendersi alle spese scolastiche.

F.C.

