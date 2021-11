Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PADOVA Nel campo parrocchiale di via Bressan a Padova si gioca lo scontro diretto tra prima e seconda in classifica del girone B di Eccellenza, la direzione di gara è affidata all'arbitro Michele Piccolo di Pordenone, coadiuvato dai guardalinee Davide Carraretto di Treviso e Alex Scaldafero di Vicenza. Dopo un quarto d'ora di studio, la prima squadra a rendersi pericolosa è il Giorgione, ed è in occasione del gol del vantaggio: cross dalla...