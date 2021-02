Il Chief Happiness Officer, il manager della felicità che stava prendendo piede come figura dirigenziale soprattutto nelle società americane, ora lascia posto al Chief Mental Health Officer, il manager del benessere.

La pandemia ha accelerato il percorso che riconosce nelle aziende questa nuova figura sanitaria con competenze manageriali.

A Padova c'è una scuola di alta specializzazione che forma queste nuove professionalità richieste dal mercato. A guidarla il professor Alessandro De Carlo, docente di Psicologia del Lavoro in diverse università e fondatore della app Sygmund, psicologo on demand disponibile 24 ore su 24.

«Le aziende, soprattutto in questo momento storico, hanno bisogno di essere performanti - spiega il docente - Possono esserlo solo se i loro collaboratori conservano un grado ottimale di salute. Questa correlazione è ormai dimostrata da diversi studi di psicologia del lavoro. Durante la pandemia è emersa la necessità di aggiungere alle funzioni di selezione e gestione del personale anche la tutela della salute psicofisica dei lavoratori e dei manager. Un compito così complesso, reso ancora più difficile dalla diffusione dello smart working, necessità di professionisti con competenze cliniche, diagnostiche e di intervento».

La Psiop, scuola di psicoterapia di Padova inizierà un corso specifico sul tema proprio oggi.

