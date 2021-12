I DATI

PADOVA Oltre 14 mila controlli, quasi un centinaio di multati e pioggia di sanzioni all'Euganeo e al Tombolato. E' questo il bilancio delle forze dell'ordine sulla prima settimana di controlli dall'introduzione del Super Green pass. Dal 6 al 12 dicembre, infatti, polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili hanno controllato complessivamente tra città e provincia 14.348 persone. I multati per mancanza di certificazione verde sono stati 54. Sono stati 13, invece, i sanzionati perché senza mascherina. Controllati anche 2.334 esercizi commerciali. Sono stati infine 29 i locali sanzionati perché non in regola. Complessivamente, dunque, le sanzioni da 400 euro comminate dalle forze dell'ordine sono arrivate a quota 96.

GLI ALTRI CASI

«In questi giorni ha detto ieri il prefetto Raffaele Grassi ho ricevuto anche 20 denunce da parte di datori di lavori che hanno riscontrato delle irregolarità nella documentazione dei loro dipendenti». Segnalazioni che, con ogni probabilità, sono destinate a trasformasi in altrettante sanzioni «A fronte di questi numeri ha aggiunto il prefetto mi sento di rivolgere un plauso a tutti i padovani perché, è giusto ammetterlo, c'è stata una grande collaborazione da parte di tutti. Da parte di tutti gli esercizi commerciali controllati e più in generale da parte di tutta la popolazione, abbiamo trovato una grande disponibilità e questa ha agevolato il nostro lavoro. I dati poi confermano come le multe, rispetto ai controlli, siano piuttosto contenute».

LE PARTITE

Dal momento che, per confermare una regola, serve sempre un'eccezione, questa è arrivata dagli stadi. Sono infatti decine le sanzioni che la Polizia di Stato lo scorso fine settimana ha comminato ai tifosi che hanno partecipato agli incontri di calcio PadovaSudTirol e CittadellaAscoli. Tifosi che ora rischiano addirittura il Daspo. Gli agenti della questura schierati all'Euganeo e al Tombolato hanno infatti avuto il loro bel da fare per multare tutti quei supporter che, nonostante l'obbligo di mascherina, si sono ostinati a tifare a volto scoperto per la loro squadra del cuore. «Se da un lato da parte della popolazione abbiamo riscontrato molta voglia di collaborare e un sostanziale rispetto delle regole, altrettanto non possiamo dire di alcuni tifosi ha detto, invece il questore Antonio Sbordone - Soprattutto nei settori ospiti, abbiamo dovuto confrontarci con un diffuso mancato rispetto delle regole. I multati, infatti, sono stati alcune decine». Multati che, nel caso in cui dovessero essere nuovamente pizzicati allo stadio senza mascherina, rischiano un Daspo che può arrivare fino a 5 anni.

I MILITARI DELL'ARMA

«Noi abbiamo toccato con mano la voglia di collaborare dei padovani ha detto invece il comandante provinciale del Carabinieri Luigi Manzini in molti ci hanno mostrato con orgoglio il loro Green pass e questo è un ottimo segnale».

«Le forze dell'ordine hanno fatto un grande lavoro ha detto poi il sindaco Sergio Giordani Il mio ringraziamento, però, va anche ai padovani. Girando per la città, in questi giorni avrò visto sì e no un paio di persone senza mascherina e questo è un grande segnale di maturità».

«I controlli effettuati in questi giorni ha concluso il comandante provinciale della Guardia Michele Esposito ci hanno anche consentito di individuare altri illeciti. All'interno di un locale, per esempio, abbiamo identificato un lavoratore in nero». Le forze dell'ordine padovane ieri hanno anche fatto il punto sulle vaccinazioni dei loro esponenti. Se all'interno della Polizia sono presenti ancora alcuni non vaccinati, carabinieri e guardia di finanza, invece, devono fare i conti con numeri piuttosto esigui di No Vax

Alberto Rodighiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA