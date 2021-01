LA DECISIONE

PADOVA La Giunta ha stanziato 427mila euro per l'affitto del padiglione 6 della Fiera che sta per essere adibito a centro di vaccinazione della popolazione da parte dell'Ulss 6. Entro venerdì i lavori dovrebbero essere completati. Verrà tenuto riservato uno spazio che servirà per proseguire i tamponi oggi fatti all'Euganeo, se i lavori allo stadio dovessero ostacolare i test.

Lo stanziamento servirà per l'affitto e le spese accessorie come riscaldamento e raffrescamento, utenze elettriche, telematiche e parcheggi, per il periodo dall' 1 febbraio al 31 luglio. L'Ulss6 si farà carico dei servizi di guardiania, pulizia e sanificazione, raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il piano prevede che ogni Cvp sia in grado di garantire 14 ore di attività giornaliera. In questo senso il padiglione 6 potrà ospitare 3.500 persone al giorno. Dall'ampio parcheggio un percorso riservato e separato da quello in uscita, porterà le persone all'interno del padiglione nell'area dell'accettazione dove verranno raccolti i documenti di identità e sanitari. Da lì si passerà agli ambulatori per l'anamnesi e successivamente agli ambulatori per la vaccinazione vera e propria. Infine le persone vaccinate saranno accolte in un'area dedicata in cui saranno monitorate per accertarsi che non evidenzino reazioni indesiderate. A queste aree si aggiungono quelle tecniche per la conservazione dei vaccini e la loro suddivisione in dosi singole. Anche medici e infermieri avranno a disposizione un'area dove riposare e ristorarsi.

Il sindaco Sergio Giordani sottolinea: «Noi stiamo lavorando al massimo delle capacità per essere pronti il prima possibile, i lavori dei tecnici e collaboratori della Fiera vanno avanti senza sosta e entro la settimana contiamo siano terminati. Purtroppo le notizie che arrivano dal fronte vaccini ci parlano di alcuni ritardi nelle forniture, ma nonostante questo Padova vuole farsi trovare pronta e consegnare il Centro Vaccinazioni alle autorità sanitarie nei tempi più brevi e garantendo tutti gli standard sanitari concordati. Lo stanziamento ingente di risorse di oggi è un chiaro segno della piena volontà del Comune di Padova di fare la sua parte e ringrazio anche la Camera di Commercio che sarà coprotagonista nel supporto a questa grande sfida. Presto partirà anche una campagna di sensibilizzazione e informazione sull'importanza del vaccino che stiamo predisponendo come Comune. Dobbiamo fidarci della scienza e aiutare a fugare eventuali dubbi dei cittadini, solo col vaccino riavremo la nostra libertà, tuteleremo la salute e faremo ripartire l'economia».

M.G.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA