Pace fatta, ma la base di Coalizione è in rivolta

LO SCENARIO

PADOVA «Abbiamo incontrato il sindaco con cui ci siamo ascoltati, confrontati e capiti. Continua nella reciproca fiducia il lavoro coeso per la città». Parole al miele, concetti distensivi. Dichiarazioni ben distanti dal durissimo attacco scagliato da Coalizione Civica mercoledì, quando la seconda forza di governo della città aveva definito lo sgombero dell'ex macello di via Cornaro «un'operazione, violenta, stupida e senza senso». Quarantotto ore dopo è pace fatta - almeno pubblicamente - tra il sindaco Giordani e l'ala sinistra della maggioranza. Ma la base del popolo arancione resta in fibrillazione. Anzi, di più: per alcuni è vera rivolta.

LE POSIZIONI

Il primo a parlare, ieri mattina, è stato proprio il sindaco. «Quella struttura era inagibile e pericolosa, la nostra non è stata una decisione dettata da logiche politiche. La sicurezza è una priorità e io ne ero ossessionato. Non ho comunicato agli altri per non mettere in imbarazzo nessuno. L'ho fatto io: può essere che anche io faccia degli errori, stamattina per esempio ho fatto sei cose e magari qualcuna l'ho sbagliata. Ma con la giunta troveremo una soluzione. Non c'è spaccatura».

Alle 16.51, dopo una lunga consultazione interna, ecco la nota firmata dal vicesindaco Lorenzoni e da tre assessori: Benciolini (Lista Lorenzoni), Gallani e Nalin (entrambe Coalizione). «Ferme restando le criticità note legate ai deficit strutturale di questi immobili - si legge - abbiamo ribadito la complessità della situazione dell'ex Macello di via Cornaro e la ricchezza che l'insieme delle associazioni presenti porta alla città da più di 40 anni. Abbiamo ipotizzato assieme le strategie per il prossimo periodo sulle quali ci confronteremo collegialmente a breve con tutta la giunta. Tra le idee emerse, l'attivazione fin da subito per reperire finanziamenti governativi e ad ogni livello per la messa in sicurezza dello spazio e la sua rigenerazione. Abbiamo convenuto la necessità di attivare processi partecipativi per il coinvolgimento trasparente e attivo di tutte le parti, con un metodo aperto al confronto con i cittadini».

I MALUMORI

Se i gruppi WhatsApp di Coalizione fossero misurabili con un termometro, però, il livello della temperatura sarebbe altissimo. Una febbre provocata da una rabbia ancora ben lontana dall'essere sbollita. Perché è soprattutto la base ad essere imbufalita. «Siamo la seconda forza della città ma il sindaco ha sottostimato la complessità della situazione e il contributo che potevamo dare» è il succo di una moltitudine di messaggi che circolano da mercoledì sulle chat. Le anime in gioco sono almeno tre. C'è chi si limita a ribadire orgogliosamente l'appartenenza al popolo arancione, giudicando «gravemente scorretto» aver tenuto all'oscuro i colleghi di giunta di questa scelta. C'è chi critica i vertici della stessa civica, chiedendo di «farsi rispettare maggiormente». E ci sono i più infuriati, quelli che incalzano vicesindaco e assessore: «Ha ancora senso stare in maggioranza?».

Tra i consiglieri più arrabbiati c'è Roberto Marinello: «Sono totalmente contrario agli sgomberi con l'utilizzo in questo modo della forza pubblica. Il fatto che il sindaco abbia agito senza informarsi mi lascia perplesso. Non si fida di noi? Anche da parte nostra, allora, la fiducia rischia di venire meno». Stefano Ferro aggiunge un dettaglio importante: «Mi risulta che sia stato il questore a chiedere al sindaco la riservatezza, ma ciò che è successo mi pare comunque incomprensibile. Ho stima per i colleghi di maggioranza ma qui ci è stato fatto uno sgarbo, anche perché noi siamo sempre stati un ponte con le realtà dell'ex macello». Ogni discorso politico, però, si chiude con la stessa riflessione: «Al di là dei litigi, adesso troviamo una soluzione».

Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA