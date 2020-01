All'incontro La Rete Dih Confesercenti: finalità, buone pratiche e servizi innovativi all'auditorium di Italia Comfidi a Firenze la responsabile dello Sviluppo Confesercenti del Veneto centrale, Alessandra Trivellato, ha testimoniato l'importante lavoro svolto dall'associazione padovana nel corso degli ultimi mesi, che, attraverso gli sportelli Pid è riuscita ad accompagnare più di 800 imprese alla consapevolezza delle informazioni, dei processi e degli strumenti necessari per affrontare il percorso verso la transizione 4.0.

«Il nostro è un lavoro eterogeneo perché ci rivolgiamo a tutte le piccole e micro imprese. Sono queste che stanno affrontando lo sforzo maggiore nella trasformazione digitale in atto. Parliamo di botteghe, ambulanti, pubblici esercizi e piccole imprese a cui viene richiesto di innovarsi e investire nel Digital, commenta Trivellato. Confesercenti le sta accompagnando con esperti, consulenti e tecnici perché non basta aprirsi una pagina social o posizionarsi in un marketplace. Gli strumenti ci sono e la nostra associazione li sta mettendo a disposizione».

Uno dei punti forti di ieri è stata l'esperienza che Confesercenti del Veneto Centrale sta portanti avanti unendo trasformazione digitale alla sostenibilità, ovvero la Green Line. Si tratta di un servizio di contabilità che offre alle aziende la possibilità di eliminare l'utilizzo di carta ed eliminare quindi gli sprechi, con un notevole risparmio anche per il portafoglio dell'impresa.

