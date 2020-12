IL PRECEDENTE

BAONE Per Gigliola Ferrarato non è la prima volta. La 65enne di Baone si era già trovata faccia a faccia con un rapinatore: a novembre del 2012. In circostanze ben diverse perché un conto è essere strattonata per strada fino a mollare il borsello con l'incasso della giornata, un conto è essere sequestrata in casa propria per più di un'ora da due malviventi che cercano di scassinare la cassaforte a colpi di martello.

Otto anni fa la donna era stata trascinata fuori dall'auto, strattonata a spinta a terra a Padova, in via Facciolati, di fronte a uno dei punti vendita delle Macellerie Rinaldo, la catena di cui è titolare il marito Giampaolo Rinaldo.

L'azienda ha sede legale a Este e conta diversi negozi tra Padova e Rovigo. Dal parcheggio era spuntato un individuo incappucciato che aveva aperto lo sportello dell'auto afferrando la donna per un braccio. Nella colluttazione lei aveva avuto la peggio: era caduta a terra e aveva sbattuto il viso, fratturandosi uno zigomo (6 i giorni di prognosi con cui era stata dimessa dal pronto soccorso di Este). Il rapinatore era riuscito a scappare con il borsello in cui era custodito l'incasso di giornata: circa 3mila euro. Anche in quell'occasione il marito è arrivato poco dopo. Quando ha raggiunto il parcheggio a bordo del furgone, il delinquente si era già dileguato. La coppia aveva chiesto aiuto al 112: poco dopo sul posto era intervenuta una pattuglia del Nucleo radiomobile. I carabinieri avevano raccolto la testimonianza della vittima e acquisito tutti gli elementi utili a risalire al responsabile. Proprio come hanno fatto l'altra sera i loro colleghi atestini, nella villetta di Baone. Un brutto dejà vu per la povera malcapitata. «Abbiamo vissuto qualche episodio spiacevole legato all'attività dichiara il marito ma non ci era mai successo di subire una cosa del genere in casa nostra».

M. E. P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA