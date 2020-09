(e.fa.) Si mantiene stabile la curva dei nuovi contagi in provincia di Padova. Tra lunedì e martedì sono stati rilevati otto nuovi casi di coronavirus, lo stesso numero registrato nelle 24 ore precedenti. L'allerta lanciata dal bollettino della Regione Veneto risalente a domenica sera, che riportava ben 34 nuovi casi, sembra temporaneamente rientrata. Ad oggi le persone positive al virus tra città e provincia sono 354, tre in più rispetto l'altro giorno. I negativizzati virologici, coloro che sono stati dichiarati guariti, salgono a 4.051. Invariato anche il carico assistenziale in Azienda ospedaliera. I ricoverati positivi nel reparto di Malattie infettive sono otto, mentre due i casi più critici tenuti sotto osservazione in terapia intensiva. Procede la campagna di screening portata avanti dall'Ulss 6 Euganea con tampone obbligatorio per chi torna da viaggi in Croazia, Grecia, Spagna, Malta e Francia del Sud. Il test è facoltativo, ma raccomandato, per chi torna dalla Sardegna, visto l'alto numero di contagi nell'isola. Finora sono stati eseguiti circa mille tamponi a padovani di rientro dalle ferie in Sardegna nei cinque Distretti dell'Ulss: Padova, Rubano, Piove di Sacco, Camposampiero e Monselice. I cittadini possono sottoporsi al tampone senza obbligo di prenotazione e senza necessità di prescrizione da parte del proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta.

