Otto autovelox sotto revisione, restano spenti fino a settembre

L'INTERVENTOPADOVA Fino a settembre il Comune spegne gli autovelox in tangenziale. L'intervento si rende necessario per effettuare la manutenzione dei dispositivi più obsoleti. In seguito all'entrata in vigore, nell'estate 2017, di un decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tutti gli autovelox devono essere sottoposti a verifica della funzionalità con cadenza annuale. Si tratta, di fatto, di una sorta di revisione tecnica, che a Padova viene effettuata da Aps Holding in collaborazione con la Polizia municipale.Negli...