CITTADELLA Due le persone stroncate dal Coronavirus all'ospedale di Cittadella: Otello Filippi, 61 anni, di Curtarolo, e Ugo Franco, 74 anni, di San Martino di Lupari.

Filippi, da due anni in pensione, era operatore scolastico alla elementare Petrarca di Limena. Lascia la moglie Nadia, stessa professione del marito ed in pensione da un anno, ed i figli Giacomo, Nicola e Giulia, rispettivamente di 31, 29 e 27 anni. Era diabetico, ma il suo è stato un tracollo improvviso. Un afamiglia molto unita, la sua, ora in isolamento domiciliare perchè tutti sono positivi asintomatici. Questo rende anche impossibile fissare la data delle esequie. «Lunedì 19 ottobre Otello si è vaccinato contro l'influenza assieme alla moglie. Martedì aveva la febbre, molto alta, non è mai scesa. Venerdì 23 è stato ricoverato all'ospedale di Cittadella. Ieri la telefonata con la notizia della sua morte alle 12,30. L'abbiamo sentito l'ultima volta martedì prima che venisse intubato, si è preoccupato per noi. Le ultime parole sono state: ciao Giulia!. Inutile anche la cura con il plasma».

Persona conosciutissima Otello. Semplice, non amava il clamore, ma si dava da fare per tutto e tutti per il piacere di vedere gli altri felici. Era appassionato di montagna, della ricerca di funghi e della cucina, con molti prodotti fatti da lui: marmellate, verdure, insaccati. La sua casa la apriva a tanti amici, attorno alla sua tavola si riunivano in molti. Era molto abile anche nei lavori domestici, sempre pronto a dare una mano senza voler nulla in cambio. Nessuna corsa al guadagno o al denaro per lui, i valori erano la sua famiglia e gli amici.

Ugo Franco era invece un camionista in pensione. Lascia la moglie Vanna, la figlia Tamara e il figlio Fabio ed i tre amatissimi nipoti. La grande passione condivisa con la moglie da quando si era meritato il riposo lavorativo era il ballo. Lo aveva esercitato fino allo scorso marzo ed a ballare Ugo e Franca erano andati fino a che i locali non sono stati chiusi. Era diabetico, ma non c'erano altre patologie. «Venerdì 16 ottobre era stato ricoverato a Cittadella positivo al Covid - raccontano i familiari che non sono stati contagiati - Lo hanno ricoverato e domenica è stato dimesso. Ci hanno detto che poteva essere curato a casa. Domenica il nuovo ricovero. Le condizioni si sono improvvisamente aggravate e sono diventate critiche. Oggi (ieri per chi legge, ndr) ci hanno informato che non c'è stato più nulla da fare«. Nel Duomo di San Martino di Lupari martedì 3 novembre alle 19 ci sarà la preghiera di suffragio mentre mercoledì alle 10 saranno celebrate le esequie.

