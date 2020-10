L'INCHIESTA

PADOVA In poco più di un mese il Covid lo ha ucciso. Antonio Cattelan, classe 1937, il 7 aprile è deceduto in ospedale a Padova per le conseguenze causate dal virus. Una morte mai accettata dai parenti, in particolare dalle figlie, sicure di come il padre abbia contratto la malattia quando è stato ricoverato all'Oic (Opera immacolata concezione) alla Mandria. E così, sicure di ottenere giustizia per il loro papà, hanno presentato un esposto in Procura affiancate dall'avvocato Manuela Da Ruos. Il fascicolo è finito sopra alla scrivania del sostituto procuratore Marco Brusegan e sono scattate le indagini.

I FATTI

Il pensionato il giorno 5 di marzo è stato ricoverato nella residenza per anziani. I parenti sostengono che al momento dell'entrata all'Oic, Antonio non era ammalato di Covid. Non solo, sono certi che nessun componente del nucleo familiare avesse contratto il Covid. Le condizioni del pensionato con il passare dei giorni peggiorano a tal punto, da costringere la direzione sanitaria dell'Oic a chiedere il ricovero dell'anziano in azienda ospedaliera a Padova a causa di importanti problemi nella respirazione. I famigliari, nell'esposto, affermano di essere stati poco contattati dai responsabili dell'Opera immacolata concezione sulle vere condizioni di salute del loro parente. Il giorno 16 marzo viene registrato al pronto soccorso dell'Ospedale civile l'accesso di Antonio Cattelan. L'anziano entra febbricitante e con problemi di respirazione. I medici lo sottopongono al tampone e l'esito è positivo: il paziente è risultato affetto dal Covid. Subito viene ricoverato e gli vengono prestate le prime cure, ma il suo quadro clinico generale peggiora di giorno in giorno fino a quando il 7 aprile muore.

LE INDAGINI

Secondo i parenti il pensionato avrebbe contratto il virus all'interno dell'Oic, perchè sarebbe stato messo in stanza con un paziente già affetto dal Coronavirus e deceduto anche lui per questa patologia. A questo punto i famigliari di Antonio decidono di presentare un esposto in Procura contro la casa di cura della Mandria. Gli inquirenti, nelle prossime ore, andranno ad acquisire le cartelle cliniche dell'anziano, sia quelle prodotte dall'Opera immacolata concezione e sia quelle dell'Azienda ospedaliera. Sarà importante stabilire le reali condizioni di salute del pensionato al momento del ricovero all'Oic. L'obiettivo per gli investigatori è appurare se la residenza per anziani alla Mandria, abbia seguito alla perfezione i protocolli anti Covid. A detta dei parenti del morto, il loro caro prima dell'ingresso nella casa di cura non presentava nessun sintomo riconducibile al virus, ed era stato a contattato solo con i famigliari più stretti tutti negativi al Coronavirus.

Marco Aldighieri

