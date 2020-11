LA SITUAZIONE

PADOVA Ben oltre il doppio rispetto al numero attuale. Dai 584 di oggi ai possibili 1.465. Ecco quanti potranno diventare, in caso di estrema necessità, i posti-letto destinati ai pazienti Covid ricoverati in provincia di Padova. Il dato è riportato nel piano regionale di sanità pubblica e prevede per le dieci strutture ospedaliere un graduale aumento degli spazi che va di pari passo con la crescita dei ricoveri.

Nel bollettino di ieri si registrano 800 nuovi contagi, 11 decessi e 512 ricoverati. La pressione sugli ospedali resta fortissima e attualmente il 90% dei posti-letto risulta occupato, ma «la disponibilità di posti è dinamica, siamo in grado di aumentarli e non siamo affatto al limite». Lo ha spiegato ieri mattina il Dg dell'Ulss 6 Domenico Scibetta. «Ora siamo a metà della Fase 4. Speriamo proprio di no, ma se finiremo in Fase 5 ci faremo trovare pronti».

I NUMERI

Il conto comprende i quattro ospedali della provincia (Schiavonia, Cittadella, Camposampiero, Piove di Sacco), i quattro ospedali di comunità (Camposampiero, Conselve, Montagnana e Piove di Sacco) più ovviamente le due strutture dell'Azienda ospedaliera di Padova (il policlinico e il Sant'Antonio). Attualmente l'Ulss conta 384 posti e l'Azienda altri 200. Se la pandemia dovesse travolgere ulteriormente il sistema sanitario padovano scatterebbe un piano che consentirebbe di ricavare nuovi spazi in altri reparti. Fino ad arrivare a 224 letti di Terapia intensiva e 1.241 letti per le aree meno critiche. Uno scenario, però, che nessuno spera di dover prendere in considerazione.

TAMPONI

L'Ulss 6 effettua una media di settemila tamponi al giorno. «Dal 21 febbraio ad oggi sono stati fatti 623 mila tamponi molecolari - dichiara Scibetta - ma stiamo facendo anche sempre più test rapidi. Nelle ultime due settimane abbiamo avuto un incremento del 210 per cento. Abbiamo fatto 51.929 test rapidi e 26.900 molecolari. Ci sono anche 511 medici di medicina generale che stanno eseguendo tamponi e ringraziamo tutte le amministrazioni comunali che si sono sobbarcate l'allestimento dei punti-tampone».

GLI OSPIZI

Nelle case di riposo ci sono sei focolai, l'ultimo emerso ieri a Noventa. Su 4.533 ospiti delle case di riposo risultano positivi 185 e di questi 8 sono ricoverati in ospedale. Sono 410 gli ospiti in isolamento perché contatti stretti di altri anziani contagiati. Su 3.597 operatori sanitari o sociosanitari quelli in isolamento sono 119, mentre su 1.147 lavoratori con altre mansioni quelli in isolamento sono 26. «Dopo la prima ondata - evidenzia Scibetta affiancato dal direttore dei servizi sociali Fortuna - all'interno delle case di riposo è stato fatto un importante piano di sanità pubblica. Oggi parte il bando interno dedicato al nostro personale che, fuori dall'orario di servizio, si dichiara disponibile a operare nelle case di riposo in difficoltà».

IL PERSONALE

Su 7.001 dipendenti gli operatori dell'Ulss contagiati sono 158. Le unità speciali Usca hanno fatto 1.386 visite domiciliari eseguendo 3.494 tamponi a domicilio. Attualmente questi medici sono 118: il loro contratto è in scadenza a fine anno ma sarà prorogato fino al 31 marzo. «I tamponi sono solo una delle attività compiute da queste figure - aggiunge Piero Realdon, coordinatore dei direttori dei distretti - Le Usca sono preziose anche per il lavoro negli ospedali di comunità e per il monitoraggio dei pazienti a casa, pensiamo a quelli che utilizzano da soli il saturimetro». Sono pronti a partire, nell'effettuazione dei tamponi, anche i pediatri di libera scelta: «Loro e i medici di medicina generale - sottolinea Scibetta - sono fondamentali».

L'ATTIVITÁ ORDINARIA

Accanto ai pazienti Covid, intanto, ci sono tutti quelli presi in cura per altre patologie. Se da un lato l'Ulss sta rinviando moltissime visite ritenute non urgenti, dall'altro si contano comunque 462 pazienti ricoverati in altri reparti come chirurgia, medicina, cardiologia, ortopedia, ostetricia-ginecologia, otorino, pediatria e lungodegenza. «Tra il 10 e il 27 novembre abbiamo fatto 42.587 prestazioni non Covid - ricorda il direttore generale - Stiamo dando risposte importanti e nessuno viene lasciato indietro. Anche se, ovviamente, c'è una classificazione di priorità».

Gabriele Pipia

