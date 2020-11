VITTIME

PADOVA Coronavirus, ancora tre vittime. Ieri sono morti Iolanda Pivetta, 93 anni, Alberico Massimiliano Tiso, 85, e Franco Palliotto, 73 anni.

Non ce l'ha fatta Iolanda Pivetta, 93 anni, residente a Padova. La donna era una degli 87 ricoverati positivi al Coronavirus dell'ospedale di Schiavonia e le sue condizioni erano peggiorate al punto da doverla spostare nel reparto di Terapia intensiva. È deceduta ieri, andando ad allungare il triste bilancio delle perdite Covid.

La seconda vittima all'ospedale di Schiavonia è Alberico Massimiliano Tiso, 85 anni, ristoratore della storica trattoria Da Tiso. L'uomo era ricoverato da martedì nel reparto infettivi per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute dopo aver contratto il Coronavirus. Alberico fino ad allora era stato curato a casa, insieme alla moglie Pasqualina anche lei risultata positiva. «E' successo tutto all'improvviso perché non ci aspettavamo questo aggravarsi delle sue condizioni - dice il figlio Alberto -. Mio papà soffriva di un'altra patologia e il Covid ha peggiorato una situazione già compromessa. Ora siamo preoccupati per la mamma. Purtroppo non ci faranno vedere il papà e l'ultima volta che lo abbiamo potuto salutare è stato proprio martedì. Mio padre è stato un gran lavoratore, ha speso tutta la sua vita per la trattoria e la famiglia. Ha trasmesso a noi figli l'importanza di impegnarsi nella vita, diceva che non bisogna mai tirarsi indietro davanti ai sacrifici e alle difficoltà. E, come ci ha sempre ripetuto, che bisogna andare avanti e rimboccarsi le maniche». La storica trattoria da Tiso in via Annibale da Bassano, sul ponte sul Brenta, ai confini con Limena, è stata chiusa circa sei anni fa. Il bar che era accanto era gestito dal fratello di Aberico. Diciassette anni fa la famiglia Tiso aveva inaugurato il ristorante La Brenta Vecchia, sempre in via Da Bassano, mentre un paio di anni fa Alberto ha aperto la birreria Brenthaus Beer & Food. Per Alberto questo è un periodo difficile: poche settimane è mancato a 45 anni per malattia il suo amico e socio Simone Rossi. Il funerale di Alberico Tiso sarà celebrato sabato.

RICOVERATO

Nel pomeriggio di ieri nell'ospedale di Cittadella dov'era ricoverato dal 20 ottobre scorso, è mancato Franco Palliotto, di Tombolo. Aveva 73 anni ed era un imprenditore in pensione. Ha affiancato la moglie Milena Prane che ha fondato nei primi anni Ottanta la Prane Design, industria che realizza divani, sedie, letti e poltrone. A continuare l'impresa, con sede a San Martino di Lupari, il secondogenito Francesco, mentre la primogenita Romina è casalinga. «Ha avuto la febbre il 18 ottobre, dopo due giorni il ricovero e la constatazione della positività - racconta il figlio Francesco -. Era un fumatore, ma stava sostanzialmente bene. Le sue condizioni sembravano migliorare, gli avevano tolto l'ossigeno, ma venerdì si è aggravato e alle 17 (di ieri, ndr) è mancato. Molto conosciuto non solo a Tombolo, passava in azienda, era appassionato della montagna ed in particolare nella ricerca dei funghi. Amava la famiglia, i quattro nipoti». Persona laboriosa, pronta a dare una mano a chi aveva necessità. I familiari sono risultati tutti negativi al Coronavirus, le esequie devono ancora essere definite.

BORGO BASSANO

Era invece ospitato da undici anni nel centro anziani di Borgo Bassano a Cittadella dove martedì mattina è mancato, Romeo Morosinotto. Aveva 89 anni ed era originario di Villa del Conte. Rappresenta purtroppo il quinto ospite, in ordine di tempo, deceduto nella struttura afferente al Centro residenziale anziani di Cittadella dove, nonostante tutte le procedure di sicurezza, si è insinuato il Coronavirus. Morosinotto aveva cominciato a lavorare come operaio in un'azienda di Fontaniva che realizza vasche per il vino. Ma la sua missione è stata in corsia. Quella dell'ospedale di Camposampiero dove poi ha lavorato fino alla pensione come infermiere. Una professione che lo appagava moltissimo. Lascia i figli Giancarlo, Renato, Irene, Giliola e Matteo, le nuore Loredana e Lucia, i generi Adriano e Franco, i nipoti Morena, Marika, Massimiliano, Rebecca e Vanessa, la sorella Maria. Le esequie si svolgeranno nella chiesa parrocchiale di Villa del Conte domani. «Una ischemia lo aveva colpito 21 anni fa - racconta il figlio Giancarlo -. Era rimasto in carrozzina, paralizzato. Era seguito particolarmente da nostra madre e, quando è mancata 11 anni fa, c'è stato l'inserimento nella struttura di Cittadella dove stava bene, aveva trovato il suo equilibrio. Persona altruista e di compagnia, affettuosa e vivace. Cercava di darsi da fare come poteva. Due settimane fa la positività al Coronavirus», conclude il figlio. Sempre martedì nella struttura, un altro decesso, quello della signora Caterina Toniolo, di 97 anni, originaria di Galliera Veneta. Lunedì è deceduto Mario Faggian, 80 anni, di Piazzola sul Brenta, mentre ad ottobre, il 31, Giovanni Trento, 85 anni, di Fontaniva e il 27 Augusta Alida Pettenuzzo, 89 anni, di San Martino di Lupari. La struttura, a due passi dalle mura cittadine, è considerata ormai zona rossa. Pochissimi gli ospiti i cui tamponi hanno dato esito negativo. Il dispositivo di assistenza è stato immediatamente rafforzato da parte della direzione del Cra con l'ausilio di due medici oltre ai due di medicina generale che svolgono servizio anche all'interno del centro, come pure per quanto riguarda gli infermieri che sono giunti in rinforzo dalle altre tre strutture che il Cra gestisce.

Michelangelo Cecchetto

Lorena Levorato

Silvia Moranduzzo

