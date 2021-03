IL BILANCIO

PADOVA La rianimazione dell'ospedale Sant'Antonio ha riaperto ai pazienti Covid. Continua a crescere la pressione ospedaliera, a causa dell'aumento dei ricoveri della pandemia. Nella mattinata di ieri nel reparto di cure intensive di via Facciolati si sono concluse le ultime operazioni di sanificazione e già dal tardo pomeriggio sono stati trasferiti i primi casi gravi. Pochi i posti letto liberi nella Rianimazione centrale diretta dal dottor Ivo Tiberio e all'Istar gestita dal professor Paolo Navalesi. Come testimoniano i dati dell'ultimo bollettino di Azienda Zero, la curva del contagio sta salendo bruscamente. Tra venerdì e sabato si registrano 560 nuovi casi e due vittime. I positivi al tampone sono 8.488.

LA SITUAZIONE

«Negli ultimi dieci giorni abbiamo notato un rapido incremento degli accessi in terapia intensiva spiega il professor Dario Gregori, coordinatore del progetto covid19ita sviluppato dall'Unità di Biostatistica, epidemiologia, e sanità pubblica dell'Ateneo - Tra circa una ventina di giorni arriveremo al picco, ma la previsione dipende molto dall'esito delle restrizioni introdotte. Con la zona rossa il sistema è completamente cambiato. Sono profondamente convinto che la vera soluzione sia la campagna vaccinale associata a un meccanismo di contenimento». Le ultime restrizioni, dunque, faranno la differenza. «Non arriveremo a fine aprile con una situazione analoga a quella dell'anno scorso aggiunge il professor Gregori -. Nel 2020 abbiamo seguito tutti un lockdown totale, oggi viviamo una maggiore apertura. É strano a dirsi, ma l'estate probabilmente tarderà ad arrivare». I dati aggiornati dicono che i pazienti ricoverati per Covid negli ospedali del padovano sono 340, si contano tre assistiti in più tra venerdì e sabato. Di questi, 46 sono in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità sono curate altre 32 persone, uno in più rispetto la precedente rilevazione.

IL LUTTO

Nelle prime ore del mattino di sabato nell'ospedale di Cittadella è mancato l'imprenditore Giovanni Tosetto. Aveva 86 anni. Lascia la moglie Mirella, i figli Giuliana con Renato, Alberto con Carla, le nipoti Federica con Gioele e Francesca con Giulio e le sorelle Annamaria e Marcella. Molto conosciuto nella città murata, abitava a pochi passi dal centro storico, dove per molti anni ha lavorato nella sua carpenteria metallica, attività proseguita ora dal figlio. Con il suo lavoro aveva contribuito allo sviluppo del settore edile del territorio, insegnando la professione a molti giovani. Famiglia e lavoro a caratterizzare la sua vita molto laboriosa. Non aveva patologie, era dinamico ed attivo. Tutto è precipitato in due settimane. L'ultimo sabato di febbraio era stata riscontrata la positività al Coronavirus, riscontrata anche alla moglie. Per la coppia, seguita costantemente dai medici e dai familiari, un decorso non preoccupante. Ma giovedì scorso per Tosetto sono purtroppo sopraggiunte importanti difficoltà respiratorie e si è reso necessario il ricovero nell'ospedale cittadino dov'è stata riscontrata una grave polmonite causata dal Covid-19. Ha affrontato questi giorni con grande forza e determinazione. «Impossibile ovviamente andarlo a trovare, abbiamo potuto parlargli attraverso le videochiamate - racconta Alberto - Ringrazio a nome di tutta la famiglia il personale sanitario e non, prima di tutto per la grande umanità. Mai come in questo momento il loro è un lavoro complesso e rischioso. Sappiamo che pur nella non semplice situazione clinica, hanno fatto il possibile per salvargli la vita». Oggi alle 19 nella chiesa di Pozzetto la preghiera di suffragio. Le esequie di Giovanni Tosetto saranno celebrate martedì alle 15,30 nel duomo di Cittadella.

