Mancano completamente i guanti in Azienda ospedaliera e l'ospedale ha dovuto fare un ordine urgente. Con l'arrivo della seconda ondata, i dispositivi sono terminati in fretta e a nulla sono valse le forniture straordinarie arrivate da Azienda Zero perché erano troppo limitate. Così la direzione ha approvato l'acquisto di 350mila guanti per 28mila euro, acquistati dall'unica ditta che ne aveva disponibilità, la Chemil srl di Padova. «Già a partire dai mesi estivi si è evidenziata la scarsità sul mercato di alcuni dispositivi di protezione individuale quali guanti in vinile e nitrile si legge nella delibera dell'ospedale che dà il via libera all'acquisto Si era reso necessario provvedere con assoluta urgenza all'acquisizione. Tali acquisizioni sono state effettuate ad integrazione delle forniture di guanti inviate da Azienda Zero che, proprio per l'incremento dei consumi a livello regionale, ha avviato procedure di acquisto centralizzate. Ad oggi però si registra comunque una continua importante necessità, non garantita completamente né dalle consegne di Azienda Zero né da quelle disposte finora dall'ospedale». E questo a fronte della seconda ondata dell'infezione da coronavirus fa permanere il mercato in difficoltà. L'ordine ha raggiunto via Giustiniani nel giro di un giorno.

