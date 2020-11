LA SITUAZIONE

PADOVA Il virus rallenta. Lo dicono i numeri e il comandante della nave che sta imbarcando coloro che ne sono colpiti nel tentativo di salvarli. «Abbiamo avuto un picco fra domenica scorsa e lunedì. Da quel momento però siamo riusciti fra entrate e dimissioni a mantenerci stabili, quindi senza aprire nuovi reparti. Un segnale molto importante».

Parole del direttore generale dell'azienda ospedaliera, Luciano Flor che a questo punto hanno molto più valore delle previsioni degli scienziati, perché provengono dall'esperienza su campo. «Per Padova e provincia vedo una certa stabilità - continua il dg - questo significa un rallentamento». È vero infatti che da lunedì scorso quando si sono raggiunti e superati i 130 ricoveri i dimessi superano di poco i nuovi pazienti e questo sta accadendo anche negli ospedali della provincia.

LA STABILITÁ

Anche il numero di pazienti in terapia intensiva di mantiene stabile. «E questi due parametri contano di più dei positivi, che possono variare a seconda del numero dei tamponi, ed esprimono bene l'andamento della malattia».

Il ragionamento è semplice. I medici sanno già che se il 10 del mese arrivano un tot di positivi, dopo 5 giorni una percentuale sarà ammalata e dopo altri 5 un'altra percentuale ancora sarà in rianimazione. «Se guardo ai dati di Padova e provincia mi vedo stabile. Esprimo dunque un cauto ottimismo perché si vede che non abbiamo avuto un incremento di malati. Diciamo che va molto meglio della scorsa settimana».

È merito anche delle cure? «Senza dubbio. Oggi riusciamo a dimettere più velocemente. Guariamo prima anche se letà media dei ricoverati si è alzata. Dai 70 agli 80 anni. Dunque abbiamo un indice di occupazione maggiore dei posti letto».

E per quanto riguarda i decessi in ospedale? «Sono orgoglioso di poter dire che abbiamo la percentuale più bassa d'Italia. Ovvero siamo i più bassi del Veneto che già primeggia. Traducendo numericamente su 84 pazienti che sono entrati nella terapia intensiva 66 sono stati già dimessi e solo quattro sono deceduti. Di questi, due avevano una comorbilità importante, cioè avevano altre malattie. Stiamo parlando di pazienti intubati, perchè noi avevamo solo quelli, che sono i più gravi. Sugli 800 ricoverati ne abbiamo già dimessi 600. E questo è avvenuto in un momento in cui l'Italia purtroppo è ai primi posti per mortalità rispetto ai contagi».

IL PLASMA

Si è molto discusso se il plasma superimmune sia effettivamente un bene.... «Guardi che noi siamo i capofila con l'Università di uno degli studi scientifici più accurati. Non siamo certo artigiani improvvisati. Per questo invitiamo i guariti ad andare a donare».

Che differenza trova rispetto alla prima ondata nella organizzazione? «Primo, il virus ha una forma più cattiva. Secondo, noi non potevamo sbagliare perché sapevamo già tutto. Ad esempio questa volta abbiamo tenuto molto più aperta l'attività ordinaria, abbiamo fatto meno provvedimenti in emergenza». Si sono ammalati anche dei dipendenti. «Sì, circa 200 di cui 100 già guariti. Conti che con gli specializzandi in ospedale circolano 8 mila persone e non abbiamo avuto nessun focolaio».

Mauro Giacon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA