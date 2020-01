Ospedale e tram: il 2020 anno delle grandi opere

IL PUBBLICO

PADOVA Il 2020 per Padova sarà l'anno della verità. Quello in cui si decide se la città potrà diventare il faro del nord est, sotto i quattro segni: medicina, infrastrutture, scienza, e arte.

NUOVO OSPEDALE

Siamo entrati nella fase cruciale. A marzo-aprile verrà firmato dai protagonisti, in primis Regione e Comune, l'Accordo di programma per il doppio polo ospedaliero. Quello di Padova est con il policlinico di eccellenza e il Giustinianeo: 650 milioni. E nell'ambito ci sarà la nuova pediatria, primo tassello dell'ospedale della mamma e del bambino da 300 posti e 61 milioni di euro. Pediatria già a febbraio potrebbe vedere pubblicato il bando per i lavori, tempo di realizzazione due anni. Mentre entro l'anno sarà emanato e dovrebbe concludersi il bando per la progettazione del policlinico.

TRAM

Anno decisivo per la seconda linea del tram stazione- Voltabarozzo, 68 milioni di euro di cui 56 dello stato. Il progetto sarà pronto entro la fine di febbraio e i lavori possono essere cantierati entro il 2020. Tempo di realizzazione 2 anni. È possibile anche che inizino i lavori per il nuovo multipiano da 1.110 posti all'ex Sarpi. L'interlocuzione con i privati intenzionati a investire è molto avanzata.

STAZIONE-INTERPORTO

Il 10 dicembre Regione, Comune e Fs hanno firmato il protocollo per il potenziamento della stazione che prevede un collegamento sopraelevato con l'Arcella e il raddoppio dei binari della linea per l'interporto che rischia il soffocamento. C'è il sì al nuovo ponte Borgomagno per l'alta velocità. Il 31 gennaio le prime conclusioni del gruppo di lavoro.

STADIO

Quest'anno cominceranno i lavori per il nuovo stadio Euganeo che verrà trasformato con l'avvicinamento della curva sud al campo, la costruzione di due palestre adiacenti e la predisposizione per diventare un'arena musicale. Costo 5 milioni, 3 dal credito sportivo 2 dal bando periferie, 800mila dalla Fondazione. Lavori da settembre, tempo di realizzazione, 1 anno.

PALACONGRESSI

Il centro congressi procede a passi spediti. L'opera da 21 milioni completamente pubblica sarà terminata in estate e collaudata in ottobre. Potrebbe ospitare con i suoi 3.500 posti la conclusione di Padova capitale europea del volontariato a dicembre.

INGEGNERIA

Il Bo ha portato a 19 milioni l'investimento per la Scuola di ingegneria in Fiera. Un palazzo su 4mila metri quadrati che diventerà l'hub dell'innovazione sposandosi con lo Smact, ovvero la sede del consorzio che raggruppa otto università del Nordest e decine di imprese di cui Padova è capofila. In primavera i cantieri. Un anno per i lavori.

CASERMA PIAVE

Quest'anno si apriranno i cantieri del nuovo campus delle scienze sociali (Economia e Scienze politiche) all'ex caserma Piave dopo il via libera della Sovrintendenza al progetto Chipperfield. L'Università ha investito 46 milioni di euro. Due anni per realizzarla.

QUESTURA E PRANDINA

La demolizione delle palazzine di via Anelli, prevista entro febbraio-marzo, porterà allo scambio definitivo fra le due proprietà. Lo stato ha già finanziato con 50 milioni la costruzione della nuova Questura e probabilmente entro l'anno sarà affidato il bando per il progetto. Da parte sua il Comune deciderà il destino dei 33mila metri dell'ex caserma. Un parcheggio sotterraneo costerebbe 35 milioni, via obbligata il project-financing con un privato.

URBS PICTA

A luglio in Cina ci sarà il verdetto. Ovvero Padova saprà se diventerà la sola città al mondo ad avere due siti patrimonio dell'umanità, l'Orto botanico e il ciclo trecentesco. Per ora è l'unica proposta italiana ed ha superato tutti i passaggi nella Commissione di esperti. Il marchio Unesco vale 56 milioni di euro di indotto. Sono previsti 140mila turisti in più.

IL PARCO

Si realizzerà il parco Tito Livio nell'area dell'ex Boschetti, un progetto da 2,3 milioni di euro. Cantiere già partito. In piazzale Boschetti si concluderà entro la primavera uno storico scambio con i privati proprietari dei terreni adiacenti al Parco Iris. Per lasciarli liberi e raddoppiare il parco avranno le palazzine, dando un conguaglio al Comune. Nel frattempo continueranno i lavori per il recupero delle Mura e dei bastioni, altri 5 milioni. Un lavoro che durerà dieci anni.

IL RIMPIANTO

Anche quest'anno sarà difficile vedere l'inizio dei lavori per il nuovo auditorium-conservatorio previsto a palazzo Foscarini in piazza Eremitani. Il triangolo Comune, Fondazione Intesasanpaolo per 18 milioni al momento non si è ancora chiuso.

Mauro Giacon

