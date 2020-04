La casa di riposo Don Luigi Maran si veste di primavera per la Pasqua. Il presidente della Provincia Fabio Bui, il consigliere delegato alla Protezione civile Vincenzo Gottardo e Rosanna Bertoldin dell'azienda florovivaistica dei Fratelli Simonato di Due Carrare hanno consegnato alla struttura mazzi di ortensie bianche, calle, anthurium e rose per decorare le stanze. «Molti anziani che soggiornano in questa struttura non vedono parenti o persone care da oltre un mese ha detto Bui - abbiamo voluto esprimere la nostra vicinanza portando un messaggio di speranza e incoraggiamento proprio in vista della Santa Pasqua. La freschezza e la felicità della primavera con le piante fiorite renderà il loro soggiorno sicuramente più piacevole e li aiuterà a superare questo periodo con maggior fiducia». Ad accogliere il dono floreale suor Lucia, direttrice della struttura che dispone di 120 posti letto. «Abbiamo voluto dedicare un pensiero particolare alle tante persone anziane che in questo periodo sono più fragili e vivono con maggior apprensione la solitudine non potendo ricevere la visita dei propri cari ha sottolineato Gottardo - le piante fiorite hanno portato colore e speranza in una primavera vicina e in una Pasqua che porti la rinascita». Ba.T.

