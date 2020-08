IL REPORTAGE

Sono da poco scoccate le due di notte sull'Orologio di piazza dei Signori. Le pattuglie arrivano senza clamore, ma si presentano puntuali all'appuntamento. Vigili urbani e polizia sono pronti a far sgomberare la scalinata della Gran Guardia, occupata da una cinquantina di giovani che dopo la chiusura dei locali si attardano ascoltando musica e bevendo quanto portato con sè. L'operazione non dura molto, qualcuno tenta di restare ma viene allontanato. In breve i gradini si svuotano e la piazza piomba nel silenzio. Quel silenzio notturno tanto desiderato dai residenti che da anni protestano contro gli schiamazzi e i decibel fino a tarda notte.

L'OPERAZIONE

La notte di mercoledì si è finalmente trasformata in una notte di tranquillità per gli abitanti. Già intorno all'una diverse pattuglie della polizia locale transitavano lungo il perimetro della piazza controllando la situazione anche se sulla gradinata sostavano sparuti gruppetti intenti ad ascoltare musica, bere e chiacchierare. É stato circa dopo mezz'ora, una volta chiusi i locali, che la gradinata, al centro di tante proteste da parte dei residenti, ha cominciato a farsi gremita di ragazzi che arrivavano con borse piene di lattine e bottiglie di birra e la nottata ha cominciato ad animarsi. Molto probabilmente il programma prevedeva musica e canti come ogni notte ma questa volta la festa è stata interrotta dalle forze dell'ordine. Alle 2,15 è arrivata in piazza una pattuglia della polizia locale. Gli agenti sono scesi osservando la situazione: in quel momento i giovani sulla gradinata hanno spento la musica ad alto volume ma sono rimasti seduti ai loro posti anche se sulla piazza è calato un insolito silenzio. Poco dopo è arrivata anche un pattuglia della polizia seguita dal furgone della polizia locale. Intanto dal terrazzo di una delle abitazioni che si affacciano su piazza dei Signori, una residente invitava a gran voce ad andarsene un altro piccolo gruppo di giovani che si erano fermati a chiacchierare sotto le sue finestre. Dopo un breve scambio di battute il gruppetto si è allontanato.

Nel frattempo gli agenti con molta calma e tranquillità si erano avvicinati alle persone che stazionavano sui gradini della Gran Guardia. Qualcuno ha tentato di restare seduto ma nel giro di una ventina di minuti tutti si sono alzati andandosene alla spicciolata portando con sè le bevande. Sulla gradinata e nelle vicinanze sono rimaste solamente le bottiglie vuote e i rifiuti delle consumazioni. Le forze dell'ordine sono rimaste sulla piazza un'altra decina di minuti perché, in precedenti occasioni, una volta conclusi i controlli, la scalinata era tornata ad animarsi.

LA SITUAZIONE

Mercoledì sera in piazza dei Signori c'era comunque meno folla delle scorse settimane, come accade ogni anno nel mese di agosto considerati i diversi punti di aggregazione che offre la città. Qualcuno dei locali aveva iniziato a sgomberare i plateateci in anticipo rispetto al solito a mano a mano che i clienti si allontanavano. Situazione di grande calma anche nella vicina piazza Duomo, spesso teatro, purtroppo, di intemperanze da parte di gruppi di ragazzi. Pressoché deserte invece piazza della Frutta e piazza delle Erbe mentre risultava parecchio animata via Dante verso le piazze.

«É stata finalmente una notte tranquilla e vogliamo ringraziare gli agenti che sono intervenuti e il questore Isabella Fusiello con la quale avevamo avuto un incontro - ha commentato Antonia Dalla Costa, presidente dell'associazione Residenti Centro Storico - A forza di insistere speriamo che la situazione si normalizzi. Ci dispiace ogni sera disturbare vigili, polizia e carabinieri ma abbiamo il diritto di poter riposare e vivere in tranquillità».

Luisa Morbiato

