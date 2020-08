LA SITUAZIONE

PADOVA I provvedimenti sono scattati da ieri alle 18. Ma chi non indossa la mascherina nei luoghi a rischio assembramento, cioè le piazze dei Signori e delle Erbe, per ora non sarà multato, ma solamente sollecitato a rispettare le nuove restrizioni. Per alcuni giorni, quindi, verrà adottato un atteggiamento soft, ma probabilmente già da sabato, giorno in cui il rischio che la movida favorisca il formarsi di gruppi di giovani è più elevato, scatteranno le sanzioni.

La settimana prossima poi ci sarà un summit. Appena rientrerà dalle ferie Renato Franceschelli verrà fissata la riunione in cui il coordinamento formato da Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Comune, Provincia, e appunto Prefettura, deciderà come effettuare i controlli in sinergia. E a quel punto scatterà il giro di vite per far sì che venga rispettato rigorosamente l'obbligo di mettere la mascherina a partire dalle 18 e fino alle 6 del mattino. L'imposizione anti Covid non riguarda chi passeggia e chi rispetta le distanze, ma soltanto coloro che si trovano in mezzo a gruppi di persone. Verifiche poi sono previste nei luoghi pubblici di città e provincia, per accertare che effettivamente nessuno ci cimenti con balli, oppure organizzi iniziative di intrattenimento, che sono stati messi al bando.

IN COMUNE

A seguire l'evolvere della situazione sulla base delle disposizioni del Governo e della Regione, a Palazzo Moroni è Diego Bonavina, assessore alla Sicurezza. «Per la verità - spiega l'esponente della giunta - da tempo noi abbiamo cominciato a tenere sotto controllo tutte quelle aree, in particolare in centro, dove è più elevato il rischio di raggruppamenti che possono favorire i contagi. Ora, comunque, attendiamo il summit del coordinamento per metterci d'accordo sul da farsi, ma intanto l'attenzione da parte nostra resta molto alta». «Va detto - ha osservato Bonavina - che comunque i padovani tendono a rispettare le regole e lo abbiamo visto a Ferragosto. Gli ultimi provvedimenti, però, non sono chiarissimi, in quanto non è scritto bene in quali casi è ipotizzabile l'assembramento il che lascia quindi spazio alla soggettività. Intanto per ora non cambia molto, ma dopo la riunione con il prefetto i controlli verranno sicuramente potenziati».

Preoccupazione esprime pure Antonio Bressa, che ha la delega al Commercio. «Purtroppo - ha annotato - i numeri denunciano un rialzo della curva dei contagi. Per questo è meglio introdurre provvedimenti ora, che c'è ancora la possibilità di contenere la situazione, piuttosto che più avanti, quando magari si potrebbe essere costretti a ricorrere a misure economicamente più penalizzanti. Mi auguro, però, che dal governo arrivino indennizzi adeguati per le discoteche e le attività messe in ginocchio dalle limitazioni».

IN PROVINCIA

Favorevole alle nuove restrizioni si dichiara Fabio Bui, presidente della Provincia, il quale teme che il dilagare dei contagi possa addirittura compromettere l'anno scolastico. «I provvedimenti adottati nelle ultime ore con cui il Governo, d'intesa con le Regione, ha stabilito la chiusura delle discoteche e l'obbligo di utilizzo della mascherina anche all'aperto dall'ora dell'aperitivo all'alba, mi trovano d'accordo - ha sottolineato - ma non sono sufficienti per sconfiggere il Covid-19, perchè l'unica misura davvero efficace è il rispetto delle regole, dalla distanza di sicurezza al divieto di assembramento e l'utilizzo della mascherina. Mi appello con forza al senso di responsabilità di ciascuno: se non saremo più responsabili, la chiusura delle discoteche non sarà che la prima di tante. Facciamo attenzione e rispettiamo le regole ha concluso Bui - perché i nostri comportamenti scellerati possono portare, nella peggiore delle ipotesi, allo slittamento dell'inizio dell'anno scolastico».

Nicoletta Cozza

