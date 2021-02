IN 12 MESI

PADOVA Erano le 16 di un anno esatto fa quando arrivò quel messaggio che avrebbe sconvolto le nostre vite. «Ci sono due casi di coronavirus a Vo'». E poco più di quattro ore dopo arrivò una notizia ancor più tragica: uno dei due contagiati, Adriano Trevisan, il papà dell'ex sindaco del paese, era morto, sopraffatto da quel nemico invisibile che in realtà circolava da mesi senza che noi lo sapessimo. Di lì a poche ore Vo', che tutti i padovani fino a quel momento conoscevano solo per le grandi abbuffate in trattoria e le pedalate tra i suggestivi sentieri dei Colli, sarebbe piombato in una dimensione parallela, costellata di bollettini di morte, mascherine, distanze sociali, gel igienizzanti, saracinesche abbassate, Dpcm, multe, solidarietà e disperazione. Dimensione parallela che in due settimane ha scavalcato i confini della prima zona rossa del Veneto, diventando la nuova normalità per tutti quanti.

IL 21 FEBBRAIO 2020

Ci sono poche ore in cui questa nuova realtà ha convissuto con la vecchia normalità, creando uno scenario suggestivo per gli occhi di chi già sapeva che, di lì a poco, niente sarebbe stato più come prima.

Mentre alla Locanda del Sole, proprio quella dove Adriano Trevisan e Renato Turetta si sono contagiati giocando a briscola, i clienti si riunivano per l'aperitivo di inizio fine-settimana, dall'altra parte della piazza, all'interno del municipio, il sindaco e la giunta erano rinchiusi nei propri uffici impegnati in fiumi di telefonate con l'Ulss, la Regione, la Prefettura, i carabinieri: una task force volante creata nel giro di qualche minuto per affrontare la situazione. E le stesse scene si ripetevano a Schiavonia, dove i due pazienti erano ricoverati: cordone sanitario dell'Arma attorno all'ospedale e chi era dentro non è più potuto uscire se non quando ha avuto il risultato negativo del tampone.

Ed era solo l'inizio: quel virus, il cui nome fino a pochi giorni prima si sentiva pronunciare nelle parole di sottofondo del Tg mentre si era seduti a tavola per cenare, era ormai tra noi. Non lo sapevamo ancora, ma nemmeno le zone di contenimento attorno a Vo' e agli altri comuni Lombardi, dove avrebbe mietuto vite con una velocità impressionante, avrebbero potuto fermare il contagio.

L'avevamo ribattezzata la piccola Wuhan dei Colli euganei, ma il Veneto era già infetto. Si iniziò presto a comprendere che Trevisan era il paziente 1 e che la caccia al paziente 0 ormai era inutile: in meno di una settimana furono accertati contagi ovunque fuori da Vo'. Un cluster si scoprì a Limena, uno al mercato ortofrutticolo di Padova, e poi il Covid entrò in ospedale e nelle case di riposo. Ovunque.

LA STRAGE

Di Adriano Trevisan, il primo morto per Covid 19 d'Italia, sappiamo tutto, o quasi. Ma dopo di lui le storie delle altre (a ieri pomeriggio) 1.416 vittime padovane si sono susseguite nel tam tam di bollettini, con picchi anche di 20-30 decessi in 24 ore nelle giornate più buie della storia della pandemia nella nostra provincia. In particolare quando il virus si è insinuato nelle case di riposo, facendo strage di anziani, i più fragili di fronte alla devastante potenza del Covid.

L'8 marzo l'allora premier Giuseppe Conte trasforma Padova in zona arancione. Nel giro di 48 ore le misure vengono estese a tutta l'Italia e poi inasprite l'11 marzo: ecco il lockdown.

Ma il fatto più angosciante per chi si ritrovava improvvisamente a perdere un familiare, è stato l'arrivo dello stop ai funerali: i contagiati soffrono da soli negli ospedali, muoiono da soli e se ne vanno nel loro ultimo viaggio terreno da soli, senza un saluto o un fiore. Il virus galoppa, le terapie intensive si intasano, le giornate sono scandite dal quotidiano bollettino di morte. I medici e gli infermieri sono sfiniti, tanto che le forze dell'ordine decidono di omaggiare gli eroi in camice. Così tutti - Polizia, carabinieri, guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, polizia locale - si ritrovano davanti all'ingresso dell'Azienda Sanitaria a far suonare le sirene come segno d'incoraggiamento.

L'ESTATE E LA RICADUTA

Tutto si ferma: vengono sospesi eventi pubblici, chiudono bar, ristoranti e negozi. Le strade vuote sono riempite solo dal suono angosciante delle sirene, battute dalle pattuglie delle forze dell'ordine che controllano che le norme anti-contagio vadano rispettate. Non mancano i furbetti e le conseguenti multe. In estate si torna a respirare, ma con l'autunno ecco che la seconda ondata fa ancora più danni. I dati di ieri sono impietosi: 60.548 padovani sono risultati positivi al Covid (252 più del giorno prima), 5.045 ancora sono malati, 1.417 sono morti. Da ultimi proprio ieri Vittorina Barutta, 93enne di Villanova di Camposampiero, e Carlo Zorzi, 97enne di Loreggia.

È passato un anno e il virus picchia ancora duro. Ma sono iniziate le vaccinazioni. Per questo, ora, fa meno paura.

Marina Lucchin

