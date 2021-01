L'ESORDIO

VIGONZA Ieri, ore 12.45: primo tampone rapido anti Covid eseguito alla farmacia Sant'Antonio di Pionca di Vigonza. Come annunciato da Maurizio Giacomazzi, titolare della farmacia e segretario nazionale di Farmacie Unite, hanno cominciato ad essere effettuati i tamponi: dalle 12.45 alle 15, durante l'orario di chiusura al pubblico, ne sono stati fatti 11. Tra i clienti anche una 16enne e cinque operai di una ditta di Noventa, che domani rientreranno al lavoro.

«Debuttiamo con questo nuovo servizio perché crediamo possa essere di grande aiuto in questo momento ha detto Giacomazzi - Abbiamo deciso di dedicare due giorni, il martedì e venerdì dalle 12.45 alle 15, all'esecuzione dei tamponi. Effettuiamo un test ogni 15 minuti, per evitare gli assembramenti e scongiurare, in caso di esito positivo, il rischio di contagi. Nel giro di venti munito arriva l'esito. Chi desidera eseguire il test deve chiamare in farmacia e prenotare, ma i soggetti non devono avere alcun sintomo, e non aver avuto contatti con persone positive nelle ultime 24 ore.

PROTOCOLLO

Nel caso in cui il tampone dia un risultato positivo, la persona sarà invitata a tornare a casa e a contattare immediatamente il proprio medico di base. Tutti i nomi di coloro che, volontariamente, si sottopongono al tampone, vengono inseriti nel portale, così come coloro che risultano positivi vengono segnalati all'Ulss. Ci tengo anche a ribadire che noi farmacisti non siamo autorizzati a fare diagnosi, ma solo a segnalare eventuali soggetti positivi. Questo nostro servizio è utile per la tracciabilità dei soggetti asintomatici». Altre due farmacie di Vigonza, quella di Peraga e Codiverno, aderenti a Farmacie Unite, avrebberro manifestato disponibilità per eseguire i tamponi. Il primo a sottoporsi al test è stato Giuseppe Bucciarielli, 78 anni. «È già la terza volta che lo faccio. Oggi sono venuto qui per scrupolo ha detto l'uomo - Quando ho letto che era possibile farlo in farmacia, mi sono subito prenotato. Credo che dovrebbero farlo tutte le persone, proprio per essere sicuri di non diffondere il virus. Visto che tante persone si sono ammalate e continuano a contagiarsi, pur non avendo sintomi, ho ritenuto opportuno farmi controllare».

L. B., 62 anni, di Camposampiero, è stata avvistata dalla sua farmacista di fiducia della possibilità di eseguire il tampone a Pionca e così si è prenotata. «Anch'io l'ho fatto per scrupolo, tanto più che spesso mi capita di frequente l'ospedale. È il terzo tampone che faccio. Trovo che questo sia davvero un servizio utilissimo, magari venisse replicato da altre farmacie. Si evitano file e perdite di tempo. Non appena il vaccino sarà disponibile lo farò sicuramente». Favorevole la vaccino anche Gloria, 20 anni, di Villanova di Camposampiero: studente e lavoratrice, ha deciso di sottoporsi al tampone. «È la prima volta che lo faccio - dice Gloria - Pochissimi secondi per poi stare tranquilli. Vengo a contatto con moltissime persone e ho deciso di prenotarmi sia per scrupolo sia per una mia sicurezza. Credo che questo nuovo servizio sia ottimo e comodo. Inoltre credo che non sia affatto una spesa eccessiva visto che di mezzo c'è la salute: si spendono tanti più soldi per cose meno importanti, quindi a me va bene così. Ho anche deciso di vaccinarmi perché ho fiducia assoluta nella medicina».

I clienti che arrivano in farmacia hanno a disposizione un gazebo per l'accoglienza e la misurazione della temperatura. «Devo assolutamente ringraziare anche il sindaco di Vigonza Stefano Marangon per averci messo a disposizione gratuitamente un gazebo, allestito proprio davanti all'ingresso della farmacia».

DISPONIBILITÀ

A questo proposito il sindaco ha confermato che «il Comune di Vigonza supporta le farmacie del territorio che scelgono di attivare il servizio mettendo a disposizione strutture idonee, tipo gazebo, in base alla disponibilità, ed esentando dall'applicazione della tassa di occupazione suolo area pubblica (Tosap), previa richiesta. La costante relazione intessuta fin dai primi giorni della pandemia con i farmacisti, oltre che con medici di base e il distretto sanitario, è stata incentrata perseguendo l'ottica secondo cui insieme molto si può fare. Penso all'attivazione del servizio domiciliare di medicinali e farmaci per persone fragili con Vigonza Medica, alla fornitura di mascherine gratuite da banco chiuse in busta quando non ce n'erano. Insomma abbiamo lavorato, e continueremo, in tandem, con un unico obiettivo: la salute e i servizi ai cittadini».

Lorena Levorato

